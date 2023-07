Mit einer Unterrichtsstunde in der Schule und spannenden Übungen an der Hauptfeuerwache haben Neustadter Feuerwehrleute bei Zehntklässlern des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Werbung in eigener Sache gemacht.

Die Wehrleute waren ein paar Tage zuvor schon im Käthe-Kollwitz-Gymnasium zu Besuch und zeigten dort den Zehnklässlern, was die Feuerwehr alles macht. „Ziel des etwas anderen Unterrichts war es, neue Mitglieder für die aktive Wehr zu gewinnen, was ab dem 16. Lebensjahr möglich ist“, erklärt das Medienteam der Feuerwehr.

Wer nach dem „Unterricht“ noch mehr wissen wollte, konnte sich für die Übung in der Hauptfeuerwache anmelden. Bei der Übung vergangene Woche durften sich die 13 Jugendlichen zunächst eine Feuerwehrschutzhose und Feuerwehrschutzhandschuhe anziehen. Die Ausrüstung war wichtig, weil in dieser Montur dann kleine Aufgaben zu erfüllen waren. Vier Stationen waren aufgebaut worden.

Zum Schluss wird gegrillt

Die Schüler konnten ein bisschen was zum Brandeinsatz lernen und spürten, wie kräftig ein aufgedrehter Wasserstrahl ist. Sie lernten aber auch, was die Wehrleute bei technischen Hilfeleistungen alles beachten müssen. So ging es um die Frage, wie man eine verschlossene Tür öffnet oder wie genau ein Rettungsspreizer arbeitet. Die Übung dazu war pfiffig: Aufgabe war es, eine leere Blechdose mit dem Rettungsspreizer von A nach B zu tragen. Zum krönenden Abschluss ging es mit der Drehleiter hinauf auf 30 Meter.

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Klein zeigte den Schülern dann auch noch die Feuerwehreinsatzzentrale sowie den Raum der Technischen Einsatzleitung. Und was durfte auch nicht fehlen vor der Heimfahrt? Richtig: Eine gemütliche Grillrunde, um sich nach den Übungen gemeinsam zu stärken und schon etwas kennenzulernen. Für ihre Verpflegung ist die Neustadter Feuerwehr schließlich bekannt. Nun sind alle gespannt, ob sich die Wehrleute bald über Verstärkung freuen können.