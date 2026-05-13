Ein Blick aufs Handy, Schorle beim Fest, zu wenig Abstand: Es gibt viele Ursachen für Unfälle. Die aktuellen Zahlen der Polizei – und wie und wo sie kontrollieren will.

Die Verkehrsunfallbilanz 2025 der Polizeiinspektion Neustadt liegt vor. Die Zahlen geben Auskunft über die Unfälle, die im Vorjahr in Neustadt sowie in der Verbandsgemeinde Lambrecht passiert sind. Obwohl sich die Daten im Vergleich zu 2024 nicht besonders spektakulär lesen, ist für die Polizei klar, welche Schwerpunkte sie in diesem Jahr setzen möchte. Peter Fuchs, der stellvertretende Inspektionsleiter, erläutert aus Polizeisicht die zentralen Fragestellungen – die sich nicht immer ganz direkt aus den Zahlen ergeben.

Wie ist die allgemeine Entwicklung?

Die Anzahl der Unfälle in ihrem Zuständigkeitsgebiet im Jahr 2025 beziffert die Polizeiinspektion mit 2201; das entspricht ziemlich genau dem Aufkommen im Jahr 2024, als 2215 Unfälle gezählt wurden. Bei den Unfällen gab es 210 Verletzte. Das ist im Vergleich zu 2024 ein deutlicher Rückgang, als 247 Verletzte zu beklagen waren. Besonders traurig verlief ein Unfall im Juni 2025, als eine Autofahrerin auf der K9 bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinlieferwagen ums Leben kam.

Gibt es Risikofaktoren?

Ja, sagt Peter Fuchs. Die Analyse der Unfälle ergebe ein deutliches Bild. So sind ungenügender Sicherheitsabstand, die Vorfahrtsmissachtung und nicht angepasste Geschwindigkeit die drei Hauptursachen, wenn es zu Unfällen mit Verletzten kommt. Wobei der Sicherheitsabstand zwei Aspekte umfasst: zum einen das zu dichte Auffahren, aber auch das zu enge Vorbeifahren mit dem Fahrrad an geparkten Autos. Wenn dann die Tür geöffnet werde, komme es oft zum Sturz des Radfahrers.

In ihrer Analyse wertet die Polizei zudem jene Unfälle aus, die ohne Verletzungen abgelaufen sind. Auch hier ist der ungenügende Sicherheitsabstand die Hauptursache. Außerdem sind hier Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren zu nennen (Stichwort Parkrempler) sowie Wildunfälle. Schaut man sich die Unfälle an, in denen berauschende Mittel im Spiel waren, so hat die Inspektion von 2024 auf 2025 einen Rückgang von 46 auf 30 feststellen können. In 26 Fällen war der Unfallverursacher betrunken, nur in vier Fällen lag Drogeneinfluss vor.

Gibt es Risikogruppen?

Fuchs nennt Kinder bis 14 Jahre. Sie seien im Vorjahr zwar „nur“ an 19 Unfällen beteiligt gewesen. Allerdings sind die Folgen dabei in der Regel sehr gravierend, da 15 Kinder bei Unfällen verletzt worden sind. Erfreulich aus Sicht der Polizei: Es gab keinen Unfall auf dem Schulweg. Die Inspektion sieht darin eine Bestätigung für ihre Strategie, regelmäßig rund um Schulen Verkehrskontrollen vorzunehmen. Dabei sensibilisiere man viele für korrektes Verhalten – vor allem zu trubeligen Zeiten wie morgens zu Unterrichtsbeginn. Die Polizei könne niemanden davon abhalten, Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Wenn es über die Kontrollen aber gelinge, dass dort dann die Regeln eingehalten würden und nichts passiere, sei das ebenfalls ein Erfolg. Fuchs verweist zudem auf die Arbeit der Jugendverkehrsschule. 852 Schülerinnen und Schüler seien im Vorjahr unterrichtet worden, wie sie sich auf dem Fahrrad und auf dem Schulweg richtig verhalten.

Bei Unfällen mit Beteiligung von Senioren verzeichnet die Polizei zwar einen Rückgang der Anzahl der Unfälle auf 655 (minus 2,2 Prozent). Jedoch: „Bei 73,7 Prozent waren die Seniorinnen und Senioren die Hauptunfallverursacher.“ Ähnlich das Bild beim Blick auf junge Autofahrer: Hier gibt es einen moderaten Anstieg von 366 auf 377 Unfälle mit Beteiligung von jungen Fahrern. Auch hier gilt laut Polizei: „In 64,7 Prozent dieser Unfälle waren die jungen Fahrenden zudem Hauptverursacher.“

Welche Themen sind im Fokus?

Die Polizei spricht hier von „Ablenkung“. Gemeint ist, so erklärt Peter Fuchs, dass Fahrer aufs Handy schauen. Die Inspektion nehme das Phänomen immer stärker ins Blickfeld, obwohl die Zahlen hier nicht auf einen Schwerpunkt hindeuten. Doch Fuchs vermutet eine große Dunkelziffer. Meist könne man es einem Unfallverursacher nur schwer nachweisen, dass der Blick aufs Handy tatsächlich der Grund für einen Unfall war. Die Nutzung von Smartphones oder anderer digitaler Geräte sei ein „hohes und häufig unterschätztes Risiko“ im Straßenverkehr, sagt Fuchs. Daher werde die Inspektion bei ihren Kontrollen hier künftig noch genauer hinschauen. „Wir können hier nur sanktionieren, wenn wir die Menschen bei Kontrollen direkt erwischen“, sagt Fuchs. Dass Handlungsbedarf bestehe, habe man bei Kontrollen schnell gemerkt: „Zum Teil waren die Fahrer mit ihren Handys so abgelenkt, dass sie unsere Kontrollstelle gar nicht wahrgenommen und sich dann gewundert haben, dass sie angehalten wurden.“

Außerdem wird bei den Kontrollen regelmäßig auf E-Scooter geachtet. Die tauchten zwar nicht als besondere Gruppe in der Unfallstatistik auf. Fuchs vermutet auch hier eine hohe Dunkelziffer. Vor allem, wenn Gruppen von E-Scooter-Fahrern vielleicht nach einem Festbesuch gemeinsam heimfahren und einer stürzt, werde so ein Unfall ja nicht noch gemeldet. Umso wichtiger sei es, so der stellvertretende Inspektionsleiter, dass auf die Versicherungspflicht geachtet werde und man immer wieder auch die Fahrtauglichkeit der E-Scooter-Nutzer sowie deren Verhalten in den Blick nehme. „Da geht es vor allem um Prävention und darum, darauf hinzuwirken, dass die Regeln eingehalten werden. Das ist gerade bei jungen Verkehrsteilnehmern der richtige Weg“, betont Fuchs. Die E-Scooter behalte die Polizei auch deswegen im Blick, da es immer mehr von diesen Kleinstfahrzeugen gebe – daher gehe man hier von steigenden Fallzahlen aus.