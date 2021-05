Ende des Jahres laufen die Verträge mit den Unternehmen aus, die in Neustadt und den Ortsteilen Restmüll, Biomüll, Grünschnittabfälle und Sperrabfall einsammeln. Die Entsorgung wird teurer. Jetzt stehen konkrete Zahlen fest.

Schon im Juni hatte der Stadtrat beschlossen, die Müllgebühren zu erhöhen. Und zwar aus dem Grund, weil die Kosten für das Einsammeln gestiegen sind: Beim Restmüll steigen sie ab Januar um 17 Prozent, beim Sperrabfall auf Abruf um 27 Prozent und beim Biomüll um satte 67 Prozent. Das ist das Ergebnis der Neuausschreibung, das am Donnerstagabend im Werkausschuss des Neustadter Eigenbetriebs Stadtentsorgung (ESN) vorgestellt wurde. Die Neuausschreibung war nötig geworden, weil die Verträge mit den Firmen, die den Müll einsammeln, Ende 2020 auslaufen.

Für die Neustadter bedeutet das: Für eine 40 Liter fassende Bio- oder Restmülltonne zahlen sie statt bislang 66 Euro künftig 72 Euro im Jahr. Auf sechs Jahre gerechnet – und somit entsprechend der Vertragslaufzeit – kostet der Liter demnach 1,80 Euro statt 1,65 Euro. Mit diesem Preis könnten die anfallenden Kosten zumindest für die Jahre 2021 und 2022 gedeckt werden. Die städtischen Haushalte würden für die Jahre 2021 und 2022 um jeweils rund 350.000 Euro entlastet.

Deponie-Sanierung fällt ins Gewicht

Die Kosten steigen vor allem aufgrund der Posten Deponie und Emissionszertifikate. So muss die Deponie Haidmühle aufgrund der Altlasten saniert und die Deponie Maifischgraben stillgelegt werden. Darüber hinaus fallen Folgekosten für das geräumte Abfallwirtschaftszentrum an. Für die kommenden beiden Jahre sind dafür bereits Rückstellungen von insgesamt 5,4 Millionen Euro Rücklagen gebildet worden. Für die Jahre 2023 bis 2026 rechnet der ESN aber mit weiteren 200.000 Euro pro Jahr.

Ab 2023 werden darüber hinaus Emissionszertifikate eingeführt. Ein Zertifikat berechtigt Unternehmen dazu, innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Tonne Kohlendioxid zu produzieren. Am Ende dieses Zeitraums muss das Unternehmen nachweisen, dass seine gesamten Emissionen durch Zertifikate abgedeckt sind. Den ESN kostet das 2023 und 2026 schätzungsweise rund 1,2 Millionen Euro. Die sonstigen Kosten belaufen sich im selben Zeitraum auf jährlich 25.000 Euro.

Haushalt wird entlastet

Sollten sich die geschätzten Kosten für Deponie und Emissionszertifikate bestätigen, müssten die Neustadter ab 2023 und bis einschließlich 2026 dann 1,95 Euro pro Liter oder 78 Euro pro Bio- oder Restmülltonne und Jahr zahlen. Die Ausschussmitglieder waren sich bei einer Enthaltung einig, dem Stadtrat diese Gebühren-Variante zur Abstimmung vorzulegen.

Dass die Kosten für das Einsammeln von Biomüll so stark gestiegen sind, hängt laut Klein vor allem damit zusammen, dass die damit beauftragte Firma Süd-Müll aus Heßheim – damals noch neu im Sektor Biomüll – die Preise in der ersten Ausschreibungsrunde zu gering angesetzt hat. Das Unternehmen habe die Kosten in der zweiten Ausschreibungsrunde entsprechend anpassen müssen.

Gibt es weiterhin Windelsäcke?

Anders als in umliegenden Kommunen wie Landau oder Speyer hält Neustadt sowohl für Babys und Kleinkinder als auch für inkontinente Menschen ein zusätzliches Volumen in der Restmülltonne für Windelsäcke vor. Eltern von Kleinkindern können das zusätzliche Volumen für 30 Monate beantragen, laut ESN-Chef Klein werde das im Schnitt 600 Mal pro Jahr in Anspruch genommen. Inkontinente außerhalb einer Pflegeeinrichtung müssen dies jedes Jahr neu beantragen, in Neustadt nutzen das Angebot rund 400 Personen. Dafür gibt es dann größere Restmüll-Tonnen.

Weder Eltern noch die Inkontinenten müssen dafür etwas zahlen, denn es handelt sich um eine freiwillige Leistung der Stadt. Die Ausgaben müssen also über allgemeine Mittel gedeckt sein. Nun hat ESN-Chef Klein zur Debatte gestellt, ob es auch künftig so bleiben soll. Angesichts dessen, dass der Kostenhaushalt in der aktuellen Lage nicht über die Maßen strapaziert werden sollte. Das Zusatzvolumen könnte etwa ersatzlos gestrichen werden. Oder es könnten als Ersatz vergünstigte Säcke ausgegeben werden.

Zwar sprachen sich mehrere Mitglieder des ESN-Werkausschusses dafür aus, die Leistung beizubehalten. Jedoch blieben noch einige Fragen offen. Deshalb bat Klein darum, dass die Ausschussmitglieder das Thema in ihren Fraktionen besprechen und die Verwaltung dann über das Ergebnis informieren.