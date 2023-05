Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Werden wegen der Omikron-Variante des Coronavirus bald so viele Menschen krank, dass im Hetzelstift keine Patienten mehr behandelt werden können? Oder gehen im Wasserwerk die Mitarbeiter aus? Was in Neustadt getan wird, um das zu verhindern.

Das Krankenhaus

Im Hetzelstift tagt mehrmals die Woche ein Krisenstab, um die aktuelle Corona-Lage zu bewerten. Klar ist laut Krankenhaus-Sprecherin Claudia Reh, dass Teams nach Möglichkeit nicht