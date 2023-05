Nach mehrjähriger Durststrecke hat sich der Neustadter Förderverein Hospizarbeit neu aufgestellt und nennt konkrete Ziele für die kommenden Monate. Dabei geht es auch um eine Telefonbox.

Wie können schwerkranke Menschen begleitet und ihre Angehörigen unterstützt werden? Das ist die zentrale Frage in der Hospizarbeit. Katrin Leidner und Margarete Weinkötz bilden das pflegerische Leitungsteam im Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrum (APHZ) in der Grainstraße. „Wir wollen unbürokratisch helfen und eine Hilfe sein, die jedem zugänglich ist“, sagt Leidner. In und um Neustadt verfügen sie dafür über ein hauptamtliches Team, das aus 16 Mitarbeitern besteht – Pflegekräfte, Sozialarbeiter, Ärzte sowie Bürokräfte. Hinzu kommen 42 Ehrenamtliche, die als Hospizbegleiter tätig sind. Steht in der medizinischen Versorgung der Schwerkranken die Schmerzlinderung im Vordergrund, sorgen die Hospizbegleiter dafür, dass die Angehörigen der Patienten im Alltag entlastet und unterstützt werden – sowohl in der Zeit des Abschiednehmens als auch später während der Trauer.

Um immer ausreichend Mitarbeiter und Ehrenamtliche zu haben und Betroffene weiterzubilden, gibt es im APHZ auch ein umfassendes Schulungsprogramm – von Letzte-Hilfe-Kursen über Grundseminare bis hin zum Schwerpunkt Trauerarbeit. Leidner und Weinkötz sind stolz, dass sie dies alles anbieten können und dass unter dem Dach des APHZ auch die spezielle Versorgung (SAPV) angeboten wird. Diese beinhaltet unter anderem eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. „Dass wir beides unter einem Dach haben, ist in der Region schon ein Alleinstellungsmerkmal“, so Weinkötz. Man nehme Betroffene früh an die Hand und kümmere sich von der Beratung bis zur Trauerbegleitung. „Uns geht es um ein sicheres Netz für diese Menschen“, ergänzt Leidner.

70 Mitglieder im Förderverein

Genau an diesem Punkt kommt der Förderverein ins Spiel. Ihn gibt es zwar schon länger, aber seine Arbeit war 2018 eingeschlafen. Doch vergangenes Jahr wurde der Neustart gewagt: mit Daniela Klein als der Vorsitzenden und Yvonne Manz als Stellvertretenden Vorsitzenden. Beide kennen die Arbeit des APHZ als Hospizbegleiterin und Büromitarbeiterin. „Für mich ist die Tätigkeit als Hospizbegleiterin sehr bereichernd“, sagt Klein und begründet so, dass sie nun über den Förderverein „noch mehr machen will“. Der Name sei bewusst in Förderverein Hospizarbeit (früher Hospiz) geändert worden. „Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur die Einrichtung fördern, sondern die gesamte Arbeit“, so Manz. Als Kassenwart ist Jochen Küster mit im Vorstandsteam.

In den vergangenen Monaten waren die drei vor allem mit Organisationsaufgaben beschäftigt, damit die Vereinsarbeit wieder in Schwung kommen kann. „Jetzt gehen wir ans Werk“, sagt Klein. 70 Mitglieder zählt der Förderverein. Erste konkrete Ideen für die kommenden Monate gibt es schon: Wichtig sei Öffentlichkeitsarbeit. „Wir müssen Ängste abbauen. Wir alle wissen, dass irgendwann das Ende kommt, daher muss man vorher viel leben“, betont Klein. „Wir wollen den Menschen zeigen, wie wichtig die Angebote APHZ und SAPV für Neustadt sind“, ergänzt Manz. Dazu soll bald ein „Ort der Begegnung“ eröffnet werden. Außerdem soll es jedes Jahr eine größere Veranstaltung geben. Der Förderverein will so Spenden sammeln. Damit werden die Letzte-Hilfe-Kurse finanziert. „Denn wir möchten, dass niemand in seiner letzten Lebensphase alleingelassen wird“, so Manz. „Es soll aber nicht nur ums Sterben gehen, sondern auch darum, dass wir mit unserer Arbeit diese letzte Lebensphase erleichtern“, sagt Klein. Denn ein Herzenswunsch von vielen sei, dass sie zu Hause sterben können, „und das wollen wir ermöglichen“.

Daher soll fürs APHZ-Büro nun eine Telefonbox angeschafft werden über den Förderverein: Damit sich Mitarbeiter für ein Gespräch zurückziehen und sich ganz auf den Anrufer einlassen können, ohne dass der Bürotrubel stört.

Wer Fragen zur Arbeit des Fördervereins Hospizarbeit hat oder diesen unterstützen möchte, bekommt weitere Informationen per E-Mail an Hospizfreunde-NW@gmx.de.