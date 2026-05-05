Die Bezirksmeisterschaften bekommen ein neues Gesicht. Künftig werden die Wettkämpfe in zwei Bezirken ausgetragen. Eigentlich sollte die neue Form 2027 starten.

Kaiserslautern und Offenbach standen etwas unter Beobachtung am Wochenende. Dort fanden die Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften statt – in Kaiserslautern für die Nord-Westpfalz und in Offenbach für die Süd-Vorderpfalz.

Die Athleten der TSG Deidesheim und aus Bad Dürkheim maßen sich in Kaiserslautern mit der Konkurrenz. Seinen Saisoneinstieg feierte dabei der Sprinter Hendrik Lindemann. Nach einem Trainingslager in Latsch (Südtirol) siegte er über 100 Meter in 11,20 Sekunden in der Klasse U20 holte. Den Doppelerfolg der TSG Deidesheim perfekt machte mit einer persönlichen Bestleistung von 11,39 Sekunden Simon Oehl, der bereits in der Woche zuvor beim Wettkampf mit „krummen Strecken“ in Walldorf über 150 m (17,44 sec) und 300 m (37,15 sec) ebenso wie Linus Valnion (300 m 35,68 sec) jeweils mit neuen Bestzeiten überzeugt hatte. Sarah Reinhardt komplettierte mit Platz drei über 100 m in der Klasse W15 in 14,26 Sekunden die Medaillensammlung der TSG Deidesheim.

Dario Schwender mit Doppelsieg

Zweimal auf dem Siegertreppchen stand in Kaiserslautern Dario Schwender vom TV Weidenthal. In der Klasse M13 siegte er mit 4,90 Metern im Weitsprung und wurde mit 10,22 Sekunden in einem engen Finale Vizemeister im 75-m-Sprint.

Wertvolle Fingerzeige in Richtung der bereits an diesem Wochenende anstehenden Pfalzmeisterschaften – U14, U16, U20 am Sonntag in Eisenberg sowie Männer, Frauen, U18 am Samstag in Kandel – brachten die Bezirksmeisterschaften Süd-Vorderpfalz in Offenbach. Dabei unterboten über 100 Meter der U20 Constantin Reiß (Turnerschaft Germersheim/10,97 sec) und Constantin Rau ( TSG Neustadt/11,15 sec) die Leistung von Hendrik Lindemann tags zuvor. Seine Anwartschaft auf einen Podestplatz machte auch Ashraf Ali-Ouro-Bossi ( LC Haßloch) deutlich, der mit 11,39 Sekunden Dritter wurde und seine Zeit verbesserte. Den gleichen Einlauf an der Spitze gab es über 200 Meter mit den erneuten Erfolg von Reiß in 22,24 Sekunden vor dem Neustadter Rau (22,64 sec). Als Sechster erzielte Felix Sellmeier in 24,88 Sekunden eine neue Bestleistung, der zudem im Hochsprung mit 1,61 Meter Zweiter hinter dem wieder mit Bestleistung von 1,66 Meter überzeugenden Ashraf Ali-Ouro-Bossi wurde.

Max Sellmeier mit besonderen Platzierung

Gemeinsam mit Leon Loren und Hannes Gerlinger liefen Max und Felix Sellmeier in der 4x100-m-U20-Staffel der StG LC Haßloch/ TG Limburgerhof in 44,95 Sekunden auf Platz zwei. Der noch der Klasse U18 angehörende Max Sellmeier überzeugte mit dem Sieg im Einzelrennen seiner Klasse mit drei persönlichen Bestleistungen beim Sieg über 200 Meter (23,72 sec), Platz zwei über 100 Meter (11,79 sec) und Rang drei im Hochsprung (1,56 m). Silber in der Altersklasse U20 gab es für Julius Rau (TSG Neustadt) mit 10,97 Meter im Kugelstoßen, während bei der U20 Mara Notarp als einzige Starterin des TV Gimmeldingen mit 1,45 Meter den Sieg im Hochsprung holte.

Mit einer Bestleistung von 11,47 Sekunden lief in Patrick Frey ein weiterer Sprinter der TSG Neustadt zum Sieg über 100 Meter der Männer. Mit 6,01 Meter verpasste er im Weitsprung einen weiteren Titel um zwei Zentimeter, lag dabei jedoch vor Mike Adams ( TSG Haßloch) mit 5,66 Meter. Vizemeister wurde er mit einer Bestleistung von 46,81 Meter im Speerwurf vor Daniel Bub (45,88 m) und Marvin Kastl (beide TSG Haßloch). Kastl gelang seine Weite auf 44,43 Meter zu steigern – persönlicher Bestwert. Die neben Bub und Kastl noch von Mike Adams und Julian Wendt komplettierte 4x100-m-Staffel der TSG Haßloch lief in 46,87 Sekunden auf Platz zwei.

Haßlochs Frauen dominieren im Weitsprung

Bei den Frauen erwies sich der Weitsprung als Domäne der TSG Haßloch. Der Wettkampf wurde zu einer engen Angelegenheit zwischen Yasmin Karasu (4,79 m) und der mit Bestleistung aufwartenden Katharina Schuster (4,78 m). Dritte wurde Lea Karasu mit 4,41 Meter. Auch im Dreisprung lag Yasmin Karasu (9,24 m) an der Spitze, während sich Katharina Schuster mit 18,22 Sekunden über 100 m Hürden den Bezirksmeistertitel sicherte und hinter Esther Sedlaczek (LC Haßloch, 30,97 m) mit Bestleistung von 29,57 m noch Dritte im Speerwurf wurde.

Im Kugelstoßen siegte Lena Kleiber (TSG Haßloch, 11,03 m) deutlich vor Sophie Rohe (LC Haßloch, 9,09 m). Weitere Medaillen für den LC Haßloch sicherte Ann-Kathrin Rohe zunächst mit Platz zwei über 100 Meter in 14,17 Sekunden und dann als Teil der siegreichen 4x100-m-Staffel der StG LC Haßloch/TG Limburgerhof in 55,30 Sekunden zusammen mit Sophie Rohe, Melek Gezer und Antonia Lau. Die TSG Neustadt stellte mit Annika Saßmann eine Sprinterin, die mit Bestzeit von 13,27 Sekunden in einem eigenen Rennen Platz zwei über 100 Meter der U18 sicherte.