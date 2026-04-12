Zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres zieht es die Menschen in die Innenstadt. Essen und Trinken stehen im Fokus der Besucher, doch das Geld sitzt nicht so locker.

„Es könnte mehr sein“, hört man in Geschäften und auf dem Frühlingsmarkt am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Die Krise, der Spritpreis, das kühle Wetter werden als Gründe für die verhaltene Konsumfreude diskutiert. Und doch: In Neustadts Fußgängerzone war es am verkaufsoffenen Sonntag trubelig, aber nicht überfüllt. Schon ab 11 Uhr startete der Frühlingsmarkt auf dem Marktplatz und Hetzelplatz. Ab 13 Uhr öffneten die Geschäfte, und die Weinverkostung im Rathaus begrüßte die ersten Weinliebhaber unter dem frühlingshaften Motto „Rosa Leuchten im Glas“. Schnell füllte sich der Ratssaal mit denjenigen, die noch eine Tageskarte erwerben wollten, denn die Anzahl der Karten war begrenzt. War der Vorverkauf etwas schleppend gelaufen, war die Nachfrage am Veranstaltungstag hoch.

Aus Saarbrücken angereist: Jennifer und Benjamin Fuchs, Sascha Kaster und Cornelia Hofmann (von links). Foto: Kai Mehn

Einige Besucher reisten speziell für die Weinverkostung nach Neustadt, wie ein weinaffines Paar aus Ludwigshafen. Ein Ehepaar aus München besucht Neustadt gar eine Woche lang. Ausschlaggebend für den Reisetermin der Bayern war die gut organisierte Weinpräsentation der TKS. Dass das Portemonnaie nicht locker saß, bemerkten einige Aussteller auf dem Frühlingsmarkt. Tobias Ueberschaer bietet Kakao an. Sein Unternehmen „deinkakao.de“ verspricht: „Kakao macht glücklich.“ Doch er selbst war an dem Tag nicht so glücklich über den geringen Zuspruch der Kunden. Er arbeite immer gern mit der TKS zusammen und sei schon auf den Weihnachtsmärkten präsent gewesen. Aber heute sei es nicht gut. Alex Waha kommt mit seiner Firma „Fellwerk – Wollke 7“ aus Heidenrod, ein kleiner Ort zwischen Koblenz und Wiesbaden, nach Neustadt. Die Leute seien sehr freundlich und neugierig. Doch das Geschäft sei schleppend. Ob für den Kauf von Schaffellen das Frühjahr die geeignete Saison sei, bejahte Waha, denn sie würden besonders von Wohnmobilisten als Auflage gekauft.

Kulinarische Angebote laufen gut

Überraschend gut und besser als gedacht sei die Nachfrage nach seinem Öl, freute sich Janni Tartis von „Soi-Olivenöl“ aus Frankeneck. An den Ständen von Metzgerei Appell, die Pfälzer Spezialitäten verkauft, von Bäckerei „Lebe gesund“ aus Marktheidenfeld mit Brot und Brotaufstrich waren die Schlangen lang. Tanja Emler-Rupp ist Konditormeisterin aus Horchheim bei Worms. Sie kommt schon deshalb gerne nach Neustadt, weil das Publikum freundlich und offen für Besonderes sei. Sie verkauft handgearbeitete Schokoladenfiguren. „Das Handwerk wird von den Neustadtern gewürdigt – anders als in anderen Regionen“, sagt sie.

Die Cafés der Innenstadt waren bis zum letzten Platz besetzt. Das Café mee.Lo in der Hauptstraße hat erst den zweiten Tag geöffnet. Inhaberin Thena Gottschalk ist etwas gestresst, aber glücklich. „Die Gäste sind völlig entspannt und zufrieden – so wie ich es mir gewünscht habe.“ In der Marktstraße lockt Mia & Louise zu einer Modenschau auf einem pinkfarbenen Teppich und zieht neugierige Blicke auf sich. In der Pfalzleine & More stöbern Kunden nach den neuesten Trends. „Ja, wir haben unsere Kunden und viele, die uns jetzt entdecken. Aber es könnte mehr sein“, sagt auch Inhaberin Jacqueline Pilz. Schon in den vergangenen Monaten merkte sie, dass die Kunden ihr Geld zurückhalten. „Gute Geschäfte und nette Kunden“ ist das Fazit einer Angestellten von Leder Horn.

Viel los in Modeläden

„Sehr zufrieden“ ist Daniel Bolle, stellvertretender Leiter von Modehaus Jacob. In allen Stores des Modehauses sei viel los. Weniger Stammkunden, doch dafür viele Touristen und Besucher aus umliegenden Städten seien in der Stadt. Auch in der Herrenabteilung werde interessiert die Frühjahrsmode betrachtet. „Die verkaufsoffenen Sonntage sind typische Herreneinkaufstage“, berichtet Bolle. Heidi Wohs von der gleichnamigen Boutique zeigt sich sehr zufrieden. In ihrem Laden hallt noch die gute Resonanz der Modenschau vom Vortag nach. Ute Klein zeigt sich präsent in ihrem Geschäft „Utes Wäschemode“, obwohl sie mit wenig Umsatz rechnet. „Wäsche wird in Ruhe gekauft und nicht in Begleitung von Mann und Kinder“, weiß sie aus Erfahrung. Die Galerie am Bach hat für die Kunden mediterrane Häppchen vorbereitet und begrüßt die Besucher mit einem Glas Sekt. Auch der Concept-Store Liv in der Kellereistraße freut sich über viele Neukunden, die nach der Baustellenfreigabe die Geschäfte neu für sich entdecken.

Blumenkübel bepflanzt

Damit die Fußgängerzone freundlich wirkt, griff das Citymanagement eine Idee des Quartierkonzepts auf: einheitliche Blumenkübel vor den Geschäften. Einige Quartierspaten haben sich zusammen mit dem Gianluca Raneri und Marc Kieser vom Citymanagement bereit erklärt, sie mit einer Erstbepflanzung auszustatten, sie werden dann zu jeweils zwei Kübeln vor die Geschäftseingänge gestellt. Die monatliche Gebühr für die Sondernutzung entfällt. Nur die Pflege obliegt den Ladeninhabern. „Wer Interesse an diesen Blumenkübeln hat, kann sich bei uns melden“, so Kieser. Auch der Infostand der Landesgartenschau (LGS) war gut besucht. „Wir geben sehr gerne über den Stand der Arbeiten Auskunft“, sagt Frank Luschnat von der LGS-Gesellschaft. „Wer sich nach der Verschiebung der LGS erkundigt, dem sagen wir, dass wir gleich zwei Jahre zusammen feiern werden.“