Für die Erstklässler ist in dieser Woche alles neu: Sie lernen ihre Schule, Mitschüler und Lehrer kennen. Und sie müssen lernen, neue Aufgaben zu meistern. So müssen sie nun auch zweimal pro Woche einen Corona-Test selbst machen. Was es dabei alles zu beachten gibt, hat ein Team des Hetzelstifts am Mittwoch in der Hans-Geiger-Grundschule erklärt.

Schulleiterin Margarete Hoffmann erhofft sich vom Besuch eine gute Einführung in Schnelltests für die Erstklässler. Wichtig für Eltern sei, „Kinder zu Hause schonend vorzubereiten“, empfiehlt die Lehrerin. Dann könnten Kinder den Selbsttest mit Freude und Neugier ausprobieren.

Dankbar ist die Schule für die ehrenamtliche Unterstützung des Neustadter Marienhaus Klinikums Hetzelstift. Mira Krupp ist dort als Controllerin tätig und zeigte am Mittwoch mit Alina Kaufhold den Kindern, wie sie die Tests vornehmen können. Krupp weiß: „Die Kinder brauchen jemanden, der ihnen zeigt, wie der Test richtig durchgeführt wird.“

Voller Tatendrang

Denn auch wenn die Kinder voller Tatendrang die Selbsttests auspacken und sich die Bilder der Anleitung anschauen: Lesen kann hier noch niemand – das kommt erst noch im Lauf des ersten Schuljahrs. Beim Zuschauen und Lernen ist jedoch jedes Kind aufmerksam dabei: Wissbegierige Augen schauen auf die helfenden Hände von Krupp und Kaufhold. Münder öffnen sich. Nachfragen werden laut: „Wofür braucht man das?“ Auch das klassische „Warum?“ ist zu hören. „So, dann machen wir mal den Corona-Test auf“, sagt Schüler Karl entschieden. Daraufhin entgegnet seine Klassenlehrerin Franziska Weinheimer: „Ein Schritt nach dem anderen.“

Die Lehrerin hält den Fakt, dass die Kinder viele Fragen stellen, für ein Zeichen, dass sich die jungen Schüler bereits geborgen fühlen in der Schule. Und die Hetzelstift-Mitarbeiterinnen loben die Schüler auch immer wieder. Klar wird beim Besuch: Die Kleinsten gehen entschlossen an die Aufgaben ran. Denn der Umgang mit Corona ist für sie ja bereits Bestandteil des Alltags – und jetzt auch des neuen Schulalltags.