Wie lebten die Menschen auf einer Burg, war Thema eines Ferienhits in der Villa Böhm. Welche Rolle hatten die Frauen, wie benahmen sich die Ritter bei Tisch, und was haben die alten Trinkgefäße mit dem heutigen Dubbeglas gemeinsam?

Wie schwer ist ein Ritterhelm? Und was wiegt ein Kettenhemd? Wer hilft dem Ritter beim Anziehen? Wie lange hält sein Schild? Diese und viele andere Fragen wurden anschaulich im Workshop „Leben auf der Burg“ beantwortet – als Ferienhit für Acht- bis Zehnjährige im Stadtmuseum Villa Böhm. Fördervereinsvorsitzende Hiltrud Funk, stellte die Neustadter Burgen vor und vermittelte das Leben zur damaligen Zeit und die Geschlechterrollen kindgerecht. Unterstützt wurde sie von der Archäologin Bärbel Hanemann und Sylvie Breßler, beide arbeiten im Stadtarchiv.

Gut vorbereitet

„Wir haben unendlich viel Material zusammengetragen, um dann während des Kurses auf die Interessen und Fragen der jungen Teilnehmer eingehen zu können. Wir setzen bei den Kindern an“, sagt Funk. Deshalb startete der Kurs mit den eigenen Erfahrungen der Kinder, die sie bei Besuchen auf Burgen gemacht haben. Anhand von Modellen wurde gezeigt, wie beispielsweise die Gimmeldinger Burg ausgehen hat und welche Funktion die Mauern und Burgbefestigungen am Haardter Schloss hatten.

Sylvie Breßler, die als Magd gekleidet war, berichtete über die Aufgaben einer Magd und die Arbeit in der Küche. Sie beschrieb die Gerichte und erzählte von den ganz anderen Tischsitten. Hanemann tritt in der Kleidung eines Knappen auf. Auch sie schildert das tägliche Leben auf einer Burg – jedoch aus anderer Sicht. Darüber hinaus kann die Archäologin die Workshop-Teilnehmer mit originalen Fundstücken von Ausgrabungen an der Wolfsburg begeistern. Knochen, Scherben und Metallgegenstände waren darunter. Ebenso Gebrauchsgegenstände wie Trinkgefäße. „Sie weisen Rillen auf, die verhindern sollten, dass die Becher durch die vom Essen fettigen Hände gleiten. Ähnlich wie beim heutigen Dubbeglas“, erklärt Hanemann.

Nicht immer leicht

Für Funk ist es eine Überraschung, dass sich die Mädchen fast ausschließlich mehr für die Ritter als für die Burgfräulein interessieren. Auch das Geschlechterverhältnis der Gruppe hat sie überrascht. Von den acht Kindern sind nur zwei Jungen. „Normalerweise sind Burgen und Ritter in dieser Altersklasse ein Jungenthema“, weiß die frühere Leiterin des Pfalzinstituts für Hörsprachbehinderte in Frankenthal. „Sind die Dinosaurier wichtig für die jüngeren Kinder – denn da geht es um Größe und Kraft – sind Burgen als Symbol für Schutz, Selbstbehauptung und Abgrenzung interessant bei den etwa Zehnjährigen.“

Um das Bild des tagtäglich durch die Räume schwebenden Burgfräuleins zu korrigieren, wurde intensiv über die tatsächlichen Aufgaben der Frauen gesprochen. Neben dem Management der Burg mit Haushalt und Personal oblag ihnen die Gesundheitsfürsorge – und natürlich der Nachwuchs als ein lukratives Heiratsgeschäft der Zukunft.

Fortsetzung folgt

Eine große Überraschung für die Kinder ist der Besuch eines Ritters in Kettenhemd und Helm, nachdem sie im Museum die Ritterfigur in kompletter Rüstung bereits betrachtet haben. Unter der – 30 Kilogramm schweren – Ritterkleidung steckt Thomas Breßler. Er erzählt, dass damals Ritter hitzebedingt Kreislaufprobleme bekamen und umkippten. „Im Nahkampf mit Schwert und Hellebarde schützte zwar das Kettenhemd, aber man musste schon in guter körperlicher Verfassung sein, um einen Kampf über mehrere Minuten bestreiten zu können.“

Das Ehepaar Thomas und Sylvie Breßler ist privat häufig auf Mittelaltermärkten anzutreffen und ist vertraut mit den Bräuchen der Ritter. Im Anschluss an seinen Auftritt gibt Breßler den jungen Teilnehmern das Kettenhemd. Die Kinder staunten nicht schlecht über dessen Gewicht. Der Workshop ist eine Premiere, soll jedoch laut Funk wiederholt werden. Zusätzlich geplant: ein Workshop „Schreiben wie im Mittelalter“.