Die Evangelische Kirche der Pfalz muss sparen. In Lachen-Speyerdorf verfolgt man den Prozess mit Sorgen und reagiert darauf mit einem ganz besonderen Konzept.

Die Kirchen in Deutschland stehen vor einschneidenden Veränderungen. Sie verlieren Mitglieder und müssen sich von gewohnten Strukturen verabschieden, um ihre Kosten im Griff zu behalten. Die Evangelische Kirche der Pfalz macht da keine Ausnahme und hat entsprechende Überlegungen im Herbst 2025 präsentiert. In Lachen-Speyerdorf hat man dies alles genau mitverfolgt – und ist in Sorge geraten. Günter Hoos aus dem Presbyterium sieht in der geplanten Zentralisierung kirchlicher Strukturen eine Gefahr für das Gemeindeleben vor Ort. „Wir wollen aber, dass wir auch in schwierigen Zeiten stabile Verhältnisse für unsere Kirchengemeinde haben“, sagt Hoos.

Schließlich gebe es in der evangelischen Kirchengemeinde in Lachen-Speyerdorf gut 2500 Mitglieder und eine über Jahrhunderte bestehende Tradition, sich für die Kirchengemeinde zu engagieren, sich auch finanziell einzubringen und sie so lebendig zu halten. Hoos sagt stellvertretend für die Aktiven in der Gemeinde, dass man sich angesichts der diskutierten Auflösung der bestehenden Strukturen um die in Lachen-Speyerdorf vorhandenen Kirchengebäude und Vermögen sorge. Denn, so sagt Hoos, verliere die Ortskirche ihren Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts gehe alles auf die Landeskirche über. In Lachen-Speyerdorf gehe es dabei etwa um zwei Kirchen, das Pfarrhaus, eine Kita sowie einen Bauplatz sowie Rücklagen, die man für den Bau eines neuen Gemeindehauses gebildet habe.

Wie im „Seelbuch von Lachen“

Hoos weiß um die Schwierigkeiten der Kirchen, die Strukturreformen nötig machen. Aber mit der Neukonzeption ist er nicht einverstanden. Der frühere Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in Mußbach warnt vor einer großen Distanz zwischen Kirche und Gläubigen. Daraus ergebe sich ein Dilemma, warnt er: „Die Presbyter vor Ort sollen weiter Verantwortung tragen. Aber dafür müssen sie auch Gestaltungsmöglichkeiten haben. Verantwortung ohne Handlungsmöglichkeiten geht meiner Meinung nach nicht.“

Gemeindemitglieder haben ein Modell der Kirche gebastelt, das als Spendenbox genutzt wird. Foto: Axel Nickel

Nun wollten es die Lachen-Speyerdorfer aber nicht nur bei Kritik belassen, sondern überlegten auch, was sie konkret tun können. Dabei griff Hoos auf das „Seelbuch von Lachen“ zurück, in dem es um Stiftungen für die örtliche Kirche im 13. und 14. Jahrhundert geht. „Engagement für unsere Kirche ist also Tradition.“ Und daran wolle man nun anknüpfen. Hoos ist überzeugt, dass die Gläubigen vor allem aufgrund der Angebote im Ort mit der Kirche verbunden seien. Und auch Spenden bekomme man vor allem für eigene Projekte, „nicht für die Dachorganisation“. Am Ende des Prozesses steht: In Lachen-Speyerdorf gibt es nun eine neue Stiftung: die FELS-Stiftung (Stiftung zur Förderung der Evangelischen Protestantischen Kirchengemeinde zu Lachen-Speyerdorf).

Grundstock liegt bei 25.000 Euro

Mit dieser gehe es gezielt darum, Geld außerhalb der offiziellen Strukturen (also der Kirchensteuer) gezielt für Lachen-Speyerdorf zu sammeln – für die Jugend- und Seniorenarbeit sowie für soziale Angebote, Sanierungsarbeiten an den Gebäuden und andere Aktivitäten rund um die Kirchengemeinde. „Landeskirche und Dekanat haben auf die Stiftung keinen Zugriff“, versichert Hoos. Er ist froh, dass die Organisation inzwischen abgeschlossen ist. Die FELS-Stiftung sei unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rhein-Haardt angesiedelt. Diese kümmere sich um die Einhaltung aller bürokratischen Auflagen und Arbeiten. Dank der großzügigen Unterstützung von sechs Personen sei auch der geforderte Stiftungsgrundstock von 25.000 Euro erreicht worden – man habe diese Summe sogar übertroffen, freut sich Hoos.

Das heißt, die Arbeit kann beginnen. Im Gottesdienst am Pfingstmontag sind die Gemeindemitglieder informiert worden. Hoos ist gespannt, wie sich alles entwickelt. Es gibt schon einen Stiftungsrat, dem außer Hoos auch Andreas Baßler, Christine Kahmann, Pfarrer Stefan Oberlinger und Maike Volkmer angehören. Dieses Gremium entscheide über Zuwendungen für Projektanträge des Presbyteriums. Es gehe dabei um Ideen und Angebote, „die im normalen Kirchenbudget nicht mehr gehen“. Zuwendungen zur Stiftung seien auf zwei Wegen möglich, erklärt Hoos: Zum einen könnten beliebige Summen für konkrete Projekte gespendet werden. Wer das Grundkapital der Stiftung, aus dem sich dann auch Zinserlöse ergeben, vergrößern wolle, müsse mindestens 1000 Euro geben. Alle, die das bis Ende 2026 tun, werden als Gründungsstifter geführt. „Wichtig ist, dass die Leute sehen, was mit ihrem Geld passiert“, sagt Hoos. Die Stiftung solle zudem ein „Zeichen gegen Missmut und Auflösungsängste“ sein. Man profitiere heute von dem, was frühere Generationen gemacht haben, „und nun wollen wir den künftigen Generationen etwas hinterlassen“. Für ihn stehe das „Bekenntnis zum Miteinander und christlichen Glauben“ im Zentrum des Stiftungsgedanken. Die Stiftung sei offen angelegt: Unterstützer müssten nicht Kirchenmitglied sein. „Es geht ja beispielsweise auch um den Erhalt der Kirchen als Baudenkmäler und prägende Gebäude im Ort.“

Info

Weitere Informationen zur Stiftung gibt es per E-Mail an: info@felsstiftung.de. Spenden sind auf diesem Weg möglich: Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE97 5465 1240 0005 6900 45, Zweck: FELS Stiftung.