Wie Regenwasser aufgefangen werden kann, um den Garten zu bewässern.

Viele Menschen setzen auf Zisternen, um Regenwasser aufzufangen, es zu speichern und damit später den Garten bewässern zu können. Weil sie das Klima schützen wollen – oder weil es im Bebauungsplan steht und somit Vorschrift ist. Gleichzeitig entlasten sie damit das Kanalsystem.

Um tatsächlich ressourcenschonend agieren zu können, muss die Zisterne groß genug sein, sagt Thomas Salewsky vom gleichnamigen Neustadter Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Denn ruck, zuck ist das Wasser im Sommer verbraucht. „Wer seinen Rasen saftig grün haben möchte, braucht etwa 20 Liter pro Quadratmeter in der Woche, womit wiederum eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Litern nötig wäre“, rechnet Salewsky vor. Die meisten Haushalte ließen Zisternen mit 3000 bis 5000 Litern einbauen.

Für Garten oder Toilette

Die einen nutzen die Zisternen zur Gartenbewässerung. Über eine Pumpe gelangt dabei das Wasser in eine Beregnungsanlage oder in den Gartenschlauch. Bleibt der Regen aus, und es ist nicht mehr genug Wasser in der Zisterne, muss sie anderweitig aufgefüllt werden.

Die anderen speisen Regenwasser ins Hausnetz ein, etwa für die Toilette. Zwar ist der Einbau einer kleinen Zisterne genehmigungsfrei. Doch müssen die Kommune informiert und der Bebauungsplan geprüft werden. „Schließlich wird dadurch der Entwässerungsplan geändert“, so Salewsky.

Überlauf notwendig

Der Einbau läuft dann so ab: Ein Loch wird an der geeigneten Stelle gegraben, etwas größer als die Zisterne. Auf den Boden kommt gegebenenfalls eine Ausgleichsschicht, um ihn zu begradigen. Die Zisterne – die nichts anderes ist als ein großer Behälter, in den Wasser hineinläuft – wird eingesetzt. Dabei darf sie nicht im Grundwasser stehen. Die Freiräume an den Seiten werden mit Kies gefüllt. „Er verdichtet sich besser als Erde“, sagt Salewsky. Dann wird der Zulauf, das Fallrohr von der Dachrinne, angeschlossen.

Die Zisterne muss einen Überlauf haben, damit es nicht irgendwann aus der Dachrinne sprudelt. Das Überlaufwasser fließt dann entweder ins Abwasser oder in eine Kuhle, über die es zeitversetzt im Erdreich versickert. „Manche Bebauungspläne geben vor, das Wasser auf dem eigenen Grundstück versickern zu lassen“, sagt der Experte.

Wie alle Geräte, muss auch eine Zisterne gepflegt werden. So muss etwa das Grobsieb gesäubert werden, das Laub und kleine Äste auffängt. Sonst verstopft die Pumpe. Eine 3000-Liter-Zisterne kostet mit Kanaldeckel und Pumpe etwa 1200 Euro, mit Einbau rund 3000 Euro.