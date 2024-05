Mit Dutzenden Veranstaltungen für viele Zielgruppen lockt Neustadt vom 21. bis 26. Mai zum Fest der Demokratie in die Innenstadt und aufs Hambacher Schloss. Vor allem am Wochenende sind zahlreiche Programmpunkte geplant, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Was genau vorgesehen ist, lesen Sie hier.