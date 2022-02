„Essmodo bei Bine“ heißt eine neue Snackbar in der Hindenburgstraße 40. Geht es nach den Ideen der Inhaberin, soll sich der Laden zu einem Nachbarschaftstreff in Winzingen entwickeln.

In dem kleinen Geschäft war zuvor eine Bäckereifiliale, danach stand der rund 30 Quadratmeter kleine Laden ein Jahr lang leer. Hier verwirklicht jetzt Sabine Kutsche ihren Jugendtraum. Die 58-Jährige leitete zuvor eine private Kindertagesstätte in Neustadt und spazierte oft an dem leeren Schaufenster vorbei. „Von selbst habe ich gar nicht den Mut gefunden, mich selbstständig zu machen“, erzählt sie. Erst als ein Bekannter zu ihr gesagt habe, das sei doch der perfekte Raum für sie, habe sie zugegriffen. „Ich koche wahnsinnig gerne, bewirte gerne Gäste. Meine Freunde wissen, dass ich in der Küche experimentiere und außergewöhnliche Kreationen zaubere.“

Das Abenteuer begann mit umfangreichen Renovierungsarbeiten. Immer wieder tauchten neue technische Probleme auf, die Eröffnung musste sie mehrmals verschieben. Zeit also für sie, sich Gedanken über die Innenausstattung zu machen. Sie peppte Möbel „von der Stange“ mit ihren eigenen Ideen auf, stöberte auf Flohmärkten und ließ ihrer Fantasie freien Lauf. Herausgekommen ist ein skurriler, verwunschener, heimeliger Raum, in dem es vieles zu entdecken gibt.

Essen mit Wachhund

Auf wenigen Quadratmetern zauberte Kutsche ein Miniwohnzimmer, denn der größte Teil des Raums nimmt im Hintergrund die Küche ein. Vorne am Schaufenster steht das kleine Sofa, es soll den Nachbarn als Anlaufstelle zum Plausch dienen. „Ohne Verzehrzwang können sich die Leute hier niederlassen, sich unterhalten oder in der Bücherecke schmökern“, bietet sie an. Ihre Gerichte und Getränke werden an den Stehtischen verzehrt. Es gibt sie auch zum Mitnehmen. Über alles wacht Franz, der kleine Yorkshire-Terrier.

Im Angebot gibt es täglich wechselnde warme Gerichte, belegte Brote, Salate, Frühstück und eine Müslibar zum Selbstmischen. Kutsche kocht sogar auf Vorbestellung, wenn sich Gäste etwas Besonderes wünschen. Sie sagt: „Alles ist möglich.“ Abwechslungen, Überraschungen soll es geben, das Speiseangebot schreibt sie jeweils mit Kreide ans große Schaufenster. Zum Dauerbrenner ist ihr „Nürnbörger“ geworden, ein Burger mit Nürnberger Bratwurst, Sauerkraut und „Geheimzutaten“. Weil die Zubereitung rund 15 Minuten dauere, bittet sie um telefonische Vorbestellung.

Westpfälzer Akzent

Auch wenn sie die Zutaten ihrer Angebote nicht verrät, lüftet sie doch das Geheimnis um die Bedeutung des Namens „Essmodo“. Denn selbst Einheimische würden verwundert fragen, was der Begriff bedeutet. Weil sie aus Kaiserslautern stammt, verwendet sie das dortige Pfälzisch. So heißt es einfach: „Ess mal da.“ Und in ihrer Heimatstadt sage man eben statt „mol“ nur „mo“.

Überhaupt ist Sabine Kutsche nicht nur kreativ, sondern auch gesellig. Als Chorleiterin und Gestaltungspädagogin stellt sie sich vor, dass sich im Sommer die Nachbarn zum Singen treffen, auch Bastelabende und Gesprächskreise sind denkbar. „Und ich greife gerne Vorschläge auf“, betont sie. Doch zunächst bleibt es zum Warmlaufen bei den Öffnungszeiten von 7 bis 15 Uhr. Und auch Yorkshire Terrier Franz sucht noch Anschluss. Bis sie eine Aushilfskraft gefunden hat, die sich um die Gäste kümmert, freut sich Kutsche über Menschen, die ihren Hund manchmal Gassi führen.

Info

„Essmodo“, Hindenburgstraße 40, Telefon 0170 5806066.