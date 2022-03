Der Rat hat der Projektauswahl von Skulpturen für den Kunstpfad Maikammer zugestimmt. Damit kann die Verwaltung die Aufträge vergeben an die Künstler Guido und Johannes Häfner (Nürnberg) sowie an Bernhard Mathäß aus Duttweiler. Die Sandsteinskulptur „Symbolik Hand“ von Mathäß kostet 15.600 Euro zuzüglich Transport und Fundament. Die von den Häfners geschaffene Stahlplastik „Wächter“ kostet 33.000 Euro. Die Skulpturen werden ihren Platz am verlängerten Hohlweg am nördlicher Ortsrand von Maikammer finden – mit Blickbezug zum Hambacher Schloss.