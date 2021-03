Der Park der Villa Böhm in Neustadt ist ein Ort zum Flanieren, aber auch ein wichtiger Durchgang zwischen Villenstraße und Maximilianstraße. Seit Dezember ist der erneuerte Park wieder zugänglich, jedoch fehlen noch immer Sitzbänke, worüber sich eine Leserin wundert.

Eine halbe Million Euro hat die Sanierung des Parks der Villa Böhm gekostet. 70 Prozent davon soll das Land übernehmen. Seit Dezember ist der Park wieder für Besucher zugänglich. Umwege für Fußgänger vom Norden der Stadt Richtung Innenstadt oder umgekehrt sind tagsüber seither Geschichte, ist der Park doch ein wichtiger Durchgangsweg. Auch viele Senioren nutzten den Weg von der Innenstadt zum GDA-Wohnstift, könnten sich aber nirgendwo ausruhen, wie eine Leserin der RHEINPFALZ mitteilt. Denn es gebe noch immer keine Sitzbänke.

Im Dezember hatte Baudezernent Bernhard Adams beim Termin mit der RHEINPFALZ vor Ort gesagt, diese Angelegenheit noch einmal prüfen zu wollen. Denn Sitzmöglichkeiten seien unter anderem mit der Schauspielgruppe abzustimmen, die bei ihren Vorstellungen Platz für Technik und Bestuhlung benötigt. Wie die Verwaltung nun auf Anfrage mitteilt, sind vier Bänke im Park geplant. Das Planungsbüro hat laut Adams „denkmal-konforme“ Modelle ausgewählt, sprich: Bänke, die stilistisch ins Ambiente der Parkanlage passen, etwa solche aus Gusseisen in Kombination mit Holz. Auf moderne Formen und Bauweisen soll verzichtet werden.

Drei Modelle seien in der engeren Auswahl und würden aktuell mit der städtischen Denkmalpflegebehörde abgestimmt, so die Stadt. Die Bänke sollen dann in Kürze beschafft werden. Parallel dazu würden die Standorte festgelegt. Wann die Bänke aufgebaut werden, steht allerdings noch nicht fest. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist dies abhängig von den Lieferzeiten.