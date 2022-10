Frühestens ab Ende November wird eine Fachfirma mit der Installation der neuen Warnsirenen in Neustadt beginnen. Das hat die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mitgeteilt. Die Gesamtkosten für das Vorhaben liegen bei rund 401.000 Euro. Das Warnsirenennetz soll erneuert werden, um die Bürger bei Notfällen besser alarmieren zu können. Beschlossen hatte dies der Stadtrat im vergangenen Jahr als eine Reaktion auf die Flut im Ahrtal. Die Verwaltung hofft, mit modernen Sirenen die Bürger bei möglichen Unglücken schnell und direkt informieren und warnen zu können. Da seit dem Stadtratsbeschluss die Preise gestiegen waren, hat der Rat im Juli weitere Mittel in Höhe von 120.000 Euro genehmigt. Eine Firma aus Hagen bekam den Zuschlag zur Errichtung des Sirenenwarnsystems. Insgesamt soll es 19 Sirenenstandorte in der Kernstadt und in den Weindörfern geben.