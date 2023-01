An verschiedenen Standorten in Neustadt – sowohl in der Kernstadt als auch in Weindörfern – hat es am Nachmittag des 6. Januar einen Sirenenalarm gegeben. Es handelte sich laut Stadtverwaltung um eine Fehlalarmierung. Da die Ursache zunächst unklar war, hat eine Fachfirma die Sirenen untersucht. Das Ergebnis steht nun laut Pressesprecher Tobias Grauheding fest: „Es ist von einer technischen Fehlfunktion auszugehen.“ Weitere Schritte würden aktuell nicht eingeleitet, da demnächst die neuen Hochleistungssirenen installiert werden. Die Stadt investiert dafür 400.000 Euro. Die 20 neuen Sirenen sollen so leistungsstark sein, dass das gesamte Stadtgebiet im Falle des Falls gewarnt werden kann. „Fehlfunktionen wie am 6. Januar sollen durch die Erneuerung des Sirenensystems ausgeschlossen werden“, so Grauheding.