„Die Anonyme Giddarischde“ werden für ihre Verdienste ausgezeichnet – und ihr Frontmann unterstreicht: Jeder kann Pfälzer werden!

Thomas „Edsel“ Merz, Frontmann und Primus inter pares der Frankenthaler Kultband „Die Anonyme Giddarischde“ ist heute Vormittag in Freinsheim zusammen mit seinen Kollegen für seine Verdienste um die pfälzische Mundart mit der Hermann-Sinsheimer Plakette ausgezeichnet worden.

Mit „Hock Dich her, ritsch a Stick“ beschrieb er in seiner Dankesrede die besondere Mentalität der Pfälzer: Zusammenrücken, miteinander reden, Offenheit. „Pfälzersein“ bedeute deshalb für ihn nicht in der Pfalz geboren zu sein, sondern sei ein Lebensgefühl: Jeder könne deshalb Pfälzer werden, der diese Lebenseinstellung teile. Ohnehin sei die Pfalz eine „Völkermühle“, die schon immer von Menschen bereichert und inspiriert wurde, die sich „dazugesellten“.

Der Vorabend der Preisverleihung machte genau das erlebbar: Statt einer Lesung in Hochdeutsch gab’s eine lange Theke – und die Musiker Roman Nagel (Gesang, Gitarre), Joachim Kaul (Gitarre), Jochen Magin (Bass), Stefan Brod (Schlagzeug) und Merz quatschten im Dialekt mit dem „Wirt“ Sascha Leiser und dem Stadtbürgermeister Jochen Weisbrod über die Anfänge der Band 1995 und ihre bis heute währende Freundschaft. Mit dabei war auch das 2020 ausgeschiedene Gründungsmitglied Michael Lange. Nach der Pause gab’s unter anderem die Kultlieder „Lewwerworscht“, „Palzlied“ und „Pälzer derfen des“.

Am Sonntag hielt die Preisträgerin von 2024, Dagmar Gilcher, die Laudatio. Die Plakette wird seit 2000 alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Sinsheimer-Preis verliehen – als Beitrag zur Erinnerung an den 1883 in Freinsheim geborenen jüdischen Schriftsteller und Journalisten Hermann Sinsheimer. Gilcher lobte die Authentizität der Band und ihr Eintreten für Demokratie und berichtete mit Schalk im Nacken, dass in Frankreich bereits mehr Schulen nach dem Chansonnier Jacques Prévert benannt seien als nach Charles de Gaulle. Edsels „Volksmusik“, die vom Leben und Alltag der einfachen Leute handelt, sei durchaus mit Chanson vergleichbar, aber Deutschland sei noch nicht so weit.

Ein ausführlicherer Bericht folgt morgen.