Die Kultband „Die Anonyme Giddarischde“ erhielten am Sonntag die Hermann-Sinsheimer Plakette für ihre enge Verbundenheit zur Pfälzer Sprache und Kultur.

Die Freinsheimer stellten die Band mit einem geselligen Konzept vor. Die „Anonymen Giddarischde“ muss man in der Region nicht mehr vorstellen, sie sind Kult. Ihr Pfalzlied wird auf dem Betzenberg gespielt, kaum eine Kerwe ohne einen Auftritt. Refrains wie „Pelzer derfe des“, „Annerschtwu is annerscht und halt net wie in de Palz“ laden zum Mitsingen ein, auch das Leberwurstlied kennt man.

Nun ist die Hermann Sinsheimer Plakette aber eine Auszeichnung, mit dem Verdienste um die Literatur gewürdigt werden und kein Musikpreis. Die Plakette wird im jährlichen Wechsel seit dem Jahr 2000 mit dem Hermann Sinsheimer-Preis von der Stadt Freinsheim verliehen. Beide Auszeichnungen erinnern an den in Freinsheim geborenen jüdischen Schriftsteller, Theaterkritiker und Journalisten Sinsheimer, der zur Zeit des Nationalsozialismus nach England floh. Einen Tag vor dem feierlichen Akt werden die Künstler und Literaten dem Publikum vorgestellt. Freinsheim wählte für die Giddarischde (Roman Nagel, Joachim Kaul, Jochen Magin, Stefan Brod, Michael Lange /Gründungsmitglied und Thomas „Edsel“ Merz) einen besonderen Rahmen: Als Überraschung für die Preisträger sang der „Erste Frankenthaler Männerchor“ von der Empore „I want to break free“.

Mundart an der Theke

Danach in Anspielung auf das Lied des Mundartdichters Kurt Dehn „Wenn in dem große Himmel ä Wertschaft wär“ wurde das Ambiente einer Wirtschaft auf die Bühne gestellt. Die Musiker nahmen an der langen Theke Platz. Als Wirt fungierte Sascha Leiser, als Gastgeber der Stadtbürgermeister von Freinsheim, Jochen Weisbrod. Und dann wurde gescherzt, dass sich nur so die Balken bogen. Auch zu trinken gab’s. Die Zuschauer, aber auch der Wirt hatten nun die Gelegenheit zu fragen, was sie schon immer wissen wollten: Wie waren die Anfänge der Band? Was steckt hinter dem Leberwurstlied? Die Giddarischde waren einfach 13 Kumpels, die zusammen nach Frankreich fuhren. Für Kost und Logis wollten sie in einer Kneipe spielen. Ein Teil davon hatten immerhin schon einen Bandnamen, die Gitarristen nicht – so wurden sie die „Anonymen Giddarischde“. Der Name blieb – und auch die Freundschaft.

Dass sie damals schon in Dialekt sangen war dem Publikum wahrscheinlich egal – holländische Touristen in einer Pizzeria in Frankreich hätten sie auch auf Hochdeutsch nicht verstanden. Aber sie hatten Spaß am Musizieren, wollten „Volksmusik“ machen, in einer moderneren Form als Kurt Dehn. Undenkbar sei es damals gewesen mit Pfalz-Aufdrucken auf dem T-Shirt stolz umherzulaufen. Da hat sich inzwischen viel geändert. Mit Stolz erfülle die Band, dass selbst Kindergartenkinder ihre Lieder kennen. Mit dem Erfolg kam dann der Versuch der Kommerzialisierung – der sie sich aber widersetzen. Authentizität war ihnen wichtiger.

Musik aus dem prallen Leben

Als ein Produzent ihnen nahelegte auch mal ein Liebeslied zu schreiben, antworteten sie mit der „Lewwerworscht“. Nun gut, dieser Wunsch wurde danach nicht mehr an sie herangetragen, wirklich romantisch ist der Text ja nicht. Ohnehin konnten sie sich inzwischen selbst „vermarkten“. Zudem behielten sie ihre Brotberufe, mussten nicht von der Musik leben – und wollten das auch nicht, da für sie „Volksmusik“, und die wollten sie ja machen, nach ihrer Ansicht nur möglich sei, wenn man auch wie das Volk lebt. Arbeiten geht, im Stau steht, sich nach der Arbeit nach einem Ausgleich sehnt.

Doch wofür bekommt die Band, die eigentlich nur Spaß verbreitet einen Preis? Genau dafür, dass sie den Dialekt salonfähig gemacht hat, mit dem Pfalzlied eine Pfälzer Hymne geschaffen hat, Identität stiftet. Und ein Gemeinschaftsgefühl. Aber eins ist Edsel und der Band wichtig: Um Pfälzer zu sein, muss man nicht in der Pfalz geboren sein, sondern man muss diese Lebensart lieben. Offen sein, miteinander reden. Edsel hat da ein Bild vor Augen: „Kumm her, ich ritsch ä Stück“. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Kommunikation, die sei wichtig auch für eine Demokratie. Pfälzer zu sein ist somit eine Auszeichnung für Offenheit. Dieselbe Botschaft, aber im feierlichen Rahmen mit Jazz (Gruppe „Immergrün“) und nach einer Lesung eines Textes von Hermann Sinsheimer gab’s am nächsten Tag in der humorvollen Laudatio von Dagmar Gilcher, Preisträgerin von 2024.