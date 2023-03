„Deine Sinne“ erfahren, darum geht es bei den „Inklusiven Abenteuer und Erlebnissporttagen“ der TuS Lachen-Speyerdorf.

Die Abteilung „Inklusive Abenteuer und Erlebnissporttage“ (IAE) der TuS bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 15 Jahren am Samstag, 18. März, in der Turnhalle der August-Becker-Schule wieder ihr „Deine Sinne“-Projekt an.

Im Alltag verlassen sich laut Verein viele Menschen stark auf ihre unterschiedlichen Sinnesorgane: Was fühle ich? Was sehe ich? Was höre ich? Was schmecke ich? Was rieche ich? Aber was passiert, wenn einer oder mehrere dieser Sinne nicht genutzt werden können?

„Genau das wollen wir gemeinsam mit unseren Teilnehmenden herausfinden“, kündigt die Turn- und Sportgemeinschaft an. Das TuS-Team werde unterschiedliche spannende Parcours aufbauen, die auf ganz verschiedene Weisen die Sinne der jungen Teilnehmenden forderten und förderten.

„Wie ist es beispielsweise, einmal blind einen ausgefallenen Parcours zu meistern? Welche neuen Erfahrungen können in einem Geschmacks- oder Riechparcours gemacht werden?“ Wie bei allen Projekten der Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage stünden auch bei „Deine Sinne“ Spiel und Spaß für alle im Vordergrund, betont der Verein.

Termine/Kontakt

18. März, 13 bis 16 Uhr, Sechs- bis Neunjährige; 18. März, 1 6.30 bis 19.30 Uhr, Zehn- bis 15-Jährige;