Mit Julian Dawson ist am 11. November ein englischer Singer/Songwriter im Hambacher Weingut Schäffer zu Gast, dessen Namen zwar fast jedem bekannt vorkommt, dem es aber nie ganz gelungen ist, sich in eben dieser Funktion als Singer/Songwriter international zu etablieren.

Der einzige Song, mit dem er es in Deutschland auf einen mittleren Platz in den deutschen Charts geschafft hat, ist „How Can I Sleep Without You“, und der stammt immerhin schon aus dem Jahr 1991.