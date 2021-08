Munteres Treiben am Wochenende auf dem Campus des Diakonissen-Mutterhauses in der Lachener Flugplatzstraße. Attraktion ist der Singbus der Deutschen Chorjugend, der zur Bühne ausgebaut ist und zahlreiche Eventstationen bietet. Der Bus ist Teil eines Vernetzungstreffen, zu dem die Chorverbände von Rheinland-Pfalz und der Pfalz sowie die Chorjugend eingeladen haben.

Doch bei der letzten Stellprobe vor dem Publikumsauftritt beginnt es zu tröpfeln. Drinnen oder draußen auftreten? Nach einigen Regenschauern wird das Open-Air-Event kurzerhand in den großen Saal des Diakonissen-Mutterhauses verlegt. Der Wechsel in die eher neutrale Halle tut der Begeisterung aber keinen Abbruch. Lebensfrohe Klänge reißen die großen und kleinen Gäste vom ersten Ton an mit.

Das kleine Präsentationskonzert gestalten zunächst die Lachener „Notenhüpfer“, gemeinsam mit dem Insheimer Kinder- und Jugendchor. Zu hören sind Songs, die die Kinder morgens in Workshops einstudiert haben. Zu den Höhepunkten zählte das Kinderchorlandlied von Hanna Ewald. „Singen macht glücklich, Singen macht mir Mut“, erschallt der Refrain. Die Strophen erzählen von Lebenslagen, bei denen Singen einfach guttut, ob beim Fahrradfahren, im Auto oder einfach ganz leise im Kopf. Anschließend gibt die Junge Kantorei St. Maria aus Kaiserslautern unter Maximilian Rajczyk Kostproben ihres Könnens, ehe sie mit dem Kinderchorland-Preis, dotiert mit 1500 Euro, ausgezeichnet wird. Gemeinsamer Abschluss: das Publikum wird in einen kleinen Kinderchorland-Kanon einbezogen und stimmt kräftig ein.

Das ist Motivation für mehr, und zwar im Freien, denn mittlerweile haben sich auch die Regenwolken verzogen. Unter Pavillons stehen in Trucknähe Aktionsstationen bereit, die bald gut frequentiert sind. Auch Eltern lassen es sich nicht nehmen, etwa die „Singdusche“ zu testen. „Die Insheimer und die Lachener Chorkinder haben prima harmoniert. Solche gemeinsame Aktionen sind eine Bereicherung“, schwärmt Silke Schick, Leiterin der „Notenhüpfer“ und Organisatorin des Treffens vor Ort.

Auch darum geht es bei der Podiumsdiskussion am Abend mit OB Marc Weigel, der SPD-Landtagsabgeordneten Giorgina Kazungu-Haß, Silke Schick für die ADD und Vertretern der Chorverbände. Gemeinsame Wünsche, Ziele und Impulse werden herausgearbeitet. „Vernetzung ist ein großes Thema, wir wollen die Chorschaffenden ebenso unterstützen wie an der Gründung von Kinderchören Interessierte. Synergieeffekte muss man erkennen und nutzen“, fasst Schick zusammen. Als Beispiel nennt sie die Zusammenarbeit von Vereinen mit Kindergärten und Schulen. Der Verband plant überdies Seminare und Online-Angebote, die auch organisatorische Themen oder die Zusammenarbeit mit politisch Verantwortlichen aufzeigen. „Nach Corona saugen Kinder die Musik geradezu auf. Es ist wichtig zu erkennen, welche Bedeutung das Singen für den Lebensalltag der Kinder hat“, so Schick.