Nicht allein, sondern mit etwa 35 Kollegen des befreundeten „Orchestre Résonances“ aus Neustadts Partnerstadt Mâcon bestreitet das Sinfonieorchester Neustadt am Sonntag seine traditionelle Sommerserenade, die diesmal wieder am angestammten Platz, im Innenhof des Rathauses, stattfindet. Das Programm bietet Werke von Nicolai, Bruch und Schubert.

Die Franzosen kommen am Freitag im Rahmen eines privaten musikalischen Partnerschaftsaustausches in die Pfalz und werden allesamt privat bei Mitgliedern des Neustadter Liebhaberorchesters untergebracht. Gemeinsam mit diesem spielen sie bei dem Open-Air-Konzert die Ouvertüre zur Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“, das Violinkonzert g-Moll op. 26 von Max Bruch, ein Evergreen des romantischen Geigenrepertoires, bei dem der junge Geiger Alexander Hobbs den Solopart übernimmt, sowie die „Unvollendete“, die Sinfonie h-Moll, von Franz Schubert. Das deutsch-französische Gesamtorchester wird aus fast 100 Musikern bestehen und wechselnd von Jürgen Weisser und Corine Montanteme, den Dirigenten der Neustadter Sinfoniker und des „Orchestre Résonances“, geleitet. Die Gäste werden am Sonntagabend nach dem Konzert und einem gemeinsamen Restaurantbesuch wieder abreisen. Die vorbereitenden Proben finden am Samstag und Sonntag in der Berufsbildenden Schule Neustadt statt. Am Samstagabend steht ein gemeinsamer Besuch des Sommernachtsfestes des Philharmonischen Chors der Liedertafel auf dem Programm, der ja ebenfalls von Jürgen Weisser geleitet wird.

Termin

Die Rathausserenade des Neustadter Sinfonieorchesters und der französischen Gäste findet am Sonntag, 2. Juli, 18 Uhr, im Innenhof des Rathauses am Marktplatz 1 statt. Karten (18/6 Euro) in der Neustadter Bücherstube.