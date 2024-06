Zweimal Robert Schumann, einmal Louise Farrenc – so sieht das Programm aus beim sommerlichen Open-Air-Konzert des Sinfonieorchesters Neustadt am nächsten Sonntag im Park des Klosters Neustadt. Solistin bei Schumanns Konzert für Violoncello in a-Moll op. 129 ist die junge Cellistin Adriana Schubert, die schon einmal 2019 bei einem Park-Konzert mit dem Neustadter Amateurorchester spielte.

Louise Wer? Es hat sehr viel mit den patriarchalischen Strukturen der Vergangenheit zu tun, dass die französische Komponistin Louise Farrenc (1804–1875) heute immer noch eher zu den Unbekannten der Musikgeschichte gehört. Dabei war sie zu Lebzeiten sehr geschätzt und gehörte zu den ersten Frauen, die sich an das Genre Sinfonie heranwagten. Ihre erste, op. 32 in c-Moll, die sich jetzt auch das NSO unter Leitung von Jürgen Weisser vornimmt wurde 1845 in Brüssel uraufgeführt. Die Kritik sprach von der größten sinfonischen Begabung unter den Frauen, die ihre Rivalen unter den Männern suchen müsse. Doch danach verschwand das Werk anderthalb Jahrhunderte lang in der Versenkung und wurde erst in den 1990er Jahren wiederentdeckt.

Dies ist Robert Schumann nie passiert, obwohl er bekanntermaßen auch mit Schicksalsschlägen zu kämpfen hatte. Von ihm sind die Ouvertüre zu „Szenen aus Goethes Faust“ sowie das Cellokonzert zu hören, das für die Solisten einige Herausforderungen bereithält. Denen stellt sich in Neustadt die junge Heilbronnerin Adriana Schubert, die nach ihrem Studium in Weimar und Salzburg mittlerweile bei der Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern spielt.

Noch Fragen?

Das Sinfonieorchester Neustadt spielt am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr im Park des Klosters Neustadt. Karten (18/12/6 Euro) in der Neustadter Bücherstube, der Buchhandlung Hofmann oder unter post@orchester-nw.de.