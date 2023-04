Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Neustadt wird fleißig getestet, um Corona-Infektionen frühzeitig aufzudecken. In zwei eigens dafür eingerichteten Zentren, in Apotheken und bei Ärzten werden Abstriche genommen. Nun sind auch die Selbsttests für zu Hause auf dem Markt. Was taugen sie?

Kaum wurden sie beim Discounter zum Verkauf angeboten, waren sie auch schon vergriffen: die Corona-Selbsttests. So geschehen bei einigen Einkaufsmärkten im Land. Inzwischen sind die neuen