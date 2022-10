Ein Kürbis, ein Loch, ein Preis – so einfach kann’s sein.

In unserer überregulierten Welt, in der es für jeden und alles eine Vorschrift, eine komplizierte Berechnung mit Faktor x gibt, und obendrein meist noch eine Ausnahmeregelung zu beachten ist, fallen simple Dinge auf. Und zwar positiv. So auch beim Kürbiskauf bei Apfel Becker in der Neustadter Louis-Escande-Straße.

Dort wird zur Berechnung ein Brett mit zwei unterschiedlich großen Löchern herangezogen. Die Lochgröße, durch die der gewünschte Kürbis passt, bestimmt den Preis. Kleine Exemplare kosten drei Euro, für größere, die durch das zweite Loch passen, muss man sechs Euro berappen. Wenn der Kürbis nicht durch ein Loch passt, sind acht Euro fällig. So einfach.

Idee nicht neu

Die Idee eines für alle einsehbaren, bildhaften und leicht verständlichen Maßes ist nicht neu. An der Neustadter Stiftskirche kann man noch sogenannte Brezelmaße erkennen. Diese stammen aus der Zeit des findigen Mittelalters, als in Neustadt der Markt als Umschlags- und Handelsplatz noch eine weitaus größere Bedeutung hatte als heute. Auch da musste eine eindeutige Regelung her, die durch das Einritzen in der Kirchenwand – sozusagen in Stein gemeißelt – allgemeine Gültigkeit hatte. Verhandeln ja, Streit nein.

Da die meisten Menschen auch heute noch besser sehen als denken können, ist die Kürbis-Lochgröße-Preisgestaltungsregelung von Apfel Becker für alle schnell verständlich. Wie simpel kann die Welt doch sein!