Bezirkskantor Simon Reichert erhält den Kulturpreis 2023 des Neustadter Stadtverbands für Kultur. Der Stadtverband würdige hiermit „sein musikalisches Engagement und seine vielfältigen Ideen und Projekte insbesondere auch für die Orgelmusik in Neustadt, die über die Stadt hinausstrahlen“, so der SV-Vorsitzende Pascal Bender in seiner Mitteilung. Reichert, der aus Gütersloh stammt, übernahm 2009 als 28-Jähriger die damals neu geschaffene Stelle eines hauptamtlichen Bezirkskantors im protestantischen Dekanat Neustadt und erweiterte sein Tätigkeitsfeld rasch über die etatmäßigen Aufgaben des Bezirkskantors hinaus, wie die Organistentätigkeit an der Stiftskirche und die Leitung der Neustadter Stiftskantorei und des kirchenmusikalischen Seminars. Auf seine Initiative gehen unter anderem das Alte-Musik-Festival „Neustadter Herbst“ und der „Neustadter Orgelsommer“ zurück. Der Termin zur Preisverleihung werde vermutlich Anfang November sein, so Bender weiter.