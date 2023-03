Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Pfalzmeisterschaften in Landau feierten einige Athleten aus der Region Erfolge. Für Speerwerfer Simon Haag war es ein besonderer Wettkampf nach einer langen Zeit ohne Sport. Vor einem Jahr hatte er eine niederschmetternde Diagnose erhalten.

Bei den Pfalzmeisterschaften der U20/U16 am Samstag in Landau sowie bei den Pfalzmeisterschaften für Aktive/U18/U14 am Sonntag in Zweibrücken holten die Athleten der Region 18 Titel sowie zahlreiche