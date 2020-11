Wenig überraschend hat die Kulturabteilung der Stadt Neustadt nach den aktuellen Beschlüssen von Bund und Ländern zur Verlängerung des Corona-Teil-Lockdowns alle Veranstaltungen bis zum Jahresende abgesagt. Betroffen ist davon auch das beliebte Silvesterkonzert mit der Staatsphilharmonie am 29. Dezember einschließlich des Vorkonzerts am Vormittag. Betroffen sind außerdem noch zwei weitere Termine im Saalbau – „Jazzy Christmas“ mit der Big Band der Staatsphilharmonie am 6. Dezember und das Chor- und Orchesterkonzert der Mannheimer Musikhochschule in der Reihe der „Kurpfalzkonzerte“ am 17. Dezember. Auch das „Treppenhauskonzert“ mit Kosho und Joo Kraus am 12. Dezember in der „Tanzmanufaktur“ fällt aus. Bereits erworbene Karten erstattet die Kulturabteilung zurück – die Rückgabe kann per E-Mail (kultur@neustadt.eu) oder auf dem Postweg( Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abteilung Kultur, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße), nicht aber persönlich erfolgen. Bei der Zusendung müssen die komplette Anschrift, Telefonnummer und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC) vermerkt sein. Bei der Zusendung per Mail müssen die Barcodes der zugesendeten Karten klar erkennbar sein.