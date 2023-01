Die Mediziner am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift hatten über den Jahreswechsel alle Hände voll zu tun. Um 18.14 Uhr kam das Silvesterbaby Youssef zur Welt. Laut Krankenhaussprecherin Lisa Strauß wiegt er 3740 Gramm und ist 54 Zentimeter groß. Youssef ist das fünfte Kind der Neustadter Familie Tareh. Um 1.36 Uhr erblickte dann Neujahrsbaby Mael Defaux (3700 Gramm, 53 Zentimeter) das Licht der Welt. Die Familie wohnt in Böhl-Iggelheim, Mael ist ihr viertes Kind. Maels Mutter heißt Alina Defaux. Kuriosität am Rande, so Strauß: „Ihre Oma hat auch am 1. Januar Geburtstag und wurde am Sonntag 75 Jahre alt.“ Außerdem mussten in der Silvesternacht 58 Patienten in der Zentralen Notaufnahme behandelt werden. Zwei von ihnen hatten „typische Raketen- oder Böllerverletzungen“ und brauchten daher eine chirurgische Behandlung.