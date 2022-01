Nach Angaben der Polizei ist die Silvesternacht in Neustadt „verhältnismäßig ruhig“ verlaufen. Es habe überwiegend kleinere Einsätze gegeben. Insgesamt war die Inspektion eigenen Angaben zufolge mit „starken Kräften“ im Einsatz, um die Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften zu kontrollieren. Bei diesen sei es zu keinen Verstößen gekommen, betont die Polizei. Drei Einsätze führt sie exemplarisch für die Silvesternacht auf: Ein Jugendlicher hat gegen 23 in der Badstubengasse versucht, einen auf der Straße liegenden Weihnachtsbaum anzuzünden. Dies misslang jedoch, der Jugendliche flüchtete unerkannt. Gegen 1.45 Uhr meldeten Anwohner laute Knallgeräusche in der Martin-Luther-Straße. Vermutet wurde, dass Jugendliche eine Pistole abgefeuert hatten. Allerdings konnten die Polizisten vor Ort niemanden mehr antreffen und auch keinen Schaden feststellen. Schließlich erwischte eine Streife in der Nacht einen 23-jährigen Neustadter, der gegen einen geparktes Auto pinkelte. Der Mann sagte, dass er Alkohol getrunken hatte und sich erleichtern musste. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.