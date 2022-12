Nach dem coronabedingten Verbot in den beiden Vorjahren dürfen vom 29. bis 31. Dezember wieder Feuerwerkskörper verkauft werden. Allerdings darf Pyrotechnik nur am 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden. Ferner weist die Stadtverwaltung auf weitere Einschränkungen rund ums Böllern hin, die insbesondere in der Neustadter Altstadt sowie in einigen geschützten Bereichen gelten: Dort darf laut Verwaltung „kein Feuerwerk gezündet werden“. Das Verbot gilt für „brandempfindliche Gebäude“ wie die Fachwerkhäuser in der Altstadt, aber auch rund um Kirchen, Krankenhäuser, Kinder- und Altersheime. Die Verwaltung präzisiert die Vorgaben: „Unmittelbare Nähe bedeutet ein Bereich von etwa 200 Metern. Für Feuerwerkskörper, die keine Raketen sind, müssen mindestens 50 Meter Abstand eingehalten werden. Insofern dürfen alleine schon wegen der vielen Fachwerkhäuser generell keine Raketen am Marktplatz und in der Altstadt abgeschossen werden.“ Die Stadt kündigt für die Silvesternacht Kontrollen von Polizei und kommunalem Vollzugsdienst an. Auch überall dort, wo Feuerwerk erlaubt ist, mahnt die Stadtverwaltung zu Vorsicht: So sollen keine Raketen aus der Hand gestartet werde; wer Böller zündet, soll danach Abstand zum Knallkörper einhalten.