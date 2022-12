DEIDESHEIM. Bürgermeister und Stadtrat rufen auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger auf, an Silvester auf privates Feuerwerk zu verzichten.

Immer wieder komme es beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu Verletzungen, was Krankenhäuser belaste, heißt es in einer Pressemitteilung. Für kranke und alte Menschen, Natur und Tier führe das Feuerwerk zu immer größeren Belastungen, unter anderem durch Lärm und Feinstaub. Auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine solle auf Böller verzichtet werden, so die Verantwortlichen der Stadt. Im denkmalgeschützten Bereich der Altstadt gelte ohnehin ein Verbot von Feuerwerk, an das sich die Bürger in den vergangenen Jahren auch meist gehalten hätten.