Warum es beim Turnier in Katar nicht nur um die Freude am Fußball gehen darf.

Am Totensonntag beginnt die Fußballweltmeisterschaft und endet am 4. Advent. Viel wird in diesen Tagen davon die Rede sein. Auch bei uns in den Kirchengemeinden ist das ein Thema. Die Meinungen gehen weitestgehend auseinander. Viele Fans haben ihren Unmut bei den Fußballspielen in der Bundesliga mit riesigen Plakaten zum Ausdruck gebracht. „Boycott Katar,“ stand darauf zu lesen. In den Gesprächen höre ich viel Ablehnung und Trauer, dass der Sport, um den es geht, immer mehr zum Spielball anderer wird, die nur finanzielle Interessen vertreten.

Ich denke an die Frauen-EM im Sommer zurück - was für ein Spaß machte es zuzuschauen. Ich sehe meine Konfirmandinnen und Konfirmanden, die beim Fußballturnier mit Freude dabei sind. Fußball kann so viel bewirken. Was tun? Hinschauen oder wegschauen? Jedes Jahr gibt es ein biblisches Motto, sozusagen ein Jahresthema. Am Totensonntag oder Ewigkeitssonntag endet das Kirchenjahr. Also können wir einen Blick auf das Motto 2023 werfen. „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Gen 16,13. Ganz am Anfang lese ich es im ersten Buch Mose. In der Geschichte von Hagar, die in die Wüste flieht vor der Eifersucht Saras, der Frau Abrahams. Todesängste hat sie. Doch Gott schaut hin und nicht weg. Er sieht das Elend und die Verzweiflung dieser Frau. Er rettet sie, lässt eine Quelle mitten in der Wüste entspringen, sie kann überleben.

Elend nicht ausblenden

Wie wäre das, wenn wir auch in den kommenden vier Wochen genau hinschauen und das Elend und die Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht ausblenden und die Menschenrechtsverletzungen in diesem Land, bei aller Freude am Fußball. Dann sich gemeinsam mit vielen Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel „Brot für die Welt“, einzusetzen für eine faire Ausgleichszahlung für die Familien der auf den Baustellen verstorbenen Arbeiterinnen und Arbeiter und für Menschenrechte für alle Menschen, die in diesem Land leben. Immer getragen von einer Hoffnung, an die wir uns jeden Sonntag im Kirchenjahr erinnern, dass die Liebe zum Leben stärker ist als der Tod.

Die Autorin

Elke Wedler-Krüger, Pfarrerin in Duttweiler