Das Gefallenen-Denkmal von Theo Siegle in der Laustergasse, das kürzlich ein Knie verlor und zudem durch massive Risse auffiel, die seine Standfestigkeit ernsthaft in Frage stellten, ist heute von einem Karlsruher Steinmetzbetrieb abgebaut worden. Die Aktfigur wird laut Aussage von Denkmalpfleger Stefan Ulrich wohl nicht mehr an ihren Standort zurückkehren.

Bildhauer Bruno Raatz und ein Mitarbeiter rückten der 1928 entstandenen Muschelkalkskulptur ganz klassisch mit Hammer, Meißel und Stemmeisen zu Leibe, um sie von dem Fundament zu lösen, auf