Zwei Siege sollten in der Volleyball-Rheinland-Pfalz-Liga für die SG TSG Neustadt/VBC Haßloch her, so der Wunsch von Trainer Steffen Pohl. Doch bereits in der ersten Partie gegen Idar-Oberstein lag sein Team nach drei Sätzen mit 1:2 hinten.

Die SG bäumte sich auf und gewann noch mit 3:2 (30:28, 21:25, 15:25, 25:22, 15:10). Weil zwei Spieler kurzfristig abgesagt hatten, setzte Pohl Spieler der Zweiten Mannschaft ein. Obwohl die zweite Partie mit 1:3 (18:25, 25:22, 21:25, 13:25) gegen den TuS Gensingen verloren ging, freute sich der Coach über Zuspieler Ricardo Schmitt aus der SG II: „Er hat die Aufgabe gut gelöst. Wir müssen die jungen Spieler langsam heranführen.“ Im zweiten Match habe der SG die Power gefehlt, „es waren zu viele Fehler“.