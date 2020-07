Eine unbekannte Frau hat am Mittwoch zwischen 10 und 14 Uhr in Haßloch in gleich sieben Fällen erfolglos versucht, mit dem Enkeltrick an Geld zu kommen. Nach Angaben der Polizei gab sich die Trickbetrügerin, die akzent- und dialektfrei Deutsch gesprochen hat, als Enkelin oder sonstige Bekannte aus, die dringend Geld brauche. Die Angerufenen reagierten aber gut, indem sie entweder gleich das Gespräch beendeten oder nicht auf die Forderungen eingingen. Die Polizei weist darauf hin, dass es für die Betrüger technisch möglich ist, eine von ihnen gewählte Rufnummer beim Anrufer erscheinen zu lassen. Deshalb sollte man durch scheinbar bekannte Nummern oder „offizielle Stellen“ nicht verleiten lassen. In mindestens einem der sieben Fälle vom Mittwoch wurde eine – vermutlich nicht vorhandene – Durchwahl der Gemeindeverwaltung Haßloch angezeigt.