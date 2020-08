Sieben Gebietsweinhoheiten bereiten sich seit Dienstag auf die Wahl zur 72. Deutschen Weinkönigin Ende September in Neustadt vor. Darunter ist auch die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler aus Haßloch. Drei Tage lang werden die Kandidatinnen im Stadtmuseum Villa Böhm in Neustadt darin geschult, wie man sich am besten auf der Bühne präsentiert. Auch eine Stilberatung und ein Fotoshooting stehen auf der Agenda. Am letzten Trainingstag frischen die Kandidatinnen ihre Fremdsprachenkenntnisse auf, schließlich fließt das fachbezogene Interview auf Englisch am Wahlabend in die Bewertung der Jury ein.

Weniger Kandidatinnen

Allerdings nehmen in diesem Jahr nicht so viele Bewerberinnen teil wie sonst: Die Weinanbaugebiete Baden, Franken, Mittelrhein, Nahe, Saale-Unstrut und Sachsen verzichten, weil deren Weinköniginnen coronabedingt ihre Amtszeit um ein Jahr verlängern. Neben Löffler für die Pfalz sind Weinhoheiten aus den Gebieten Ahr, Hessische Bergstraße, Mosel, Rheingau, Rheinhessen und Württemberg dabei.

Das Finale am 25. September überträgt das SWR-Fernsehen live aus dem Neustadter Saalbau. Moderieren wird wieder Holger Wienpahl – wegen der Hygienevorschriften diesmal jedoch ohne Publikum.

