Ein Unbekannter hat in der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in Duttweiler sieben geparkte Autos zerkratzt. Nach Angaben der Polizei waren die Fahrzeuge in der Dudostraße, Am Falltor sowie in der Mandelbergstraße abgestellt und wurden teilweise über die kompletten Fahrzeugseiten mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter Telefon 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.