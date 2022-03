Nicht weniger als sieben Autos sind in der Nacht zum Dienstag in der Straße Im Opra in Haßloch von unbekannten Tätern zerkratzt worden. Für die Beschädigungen dürfte ein spitzer Gegenstand verwendet worden sein. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.