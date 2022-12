Sieben Menschen am Autosteuer, die gleichzeitig ihr Mobiltelefon am Ohr hatten, hat die Polizei bei einer Kontrolle am Dienstag zwischen 8.45 und 9.45 Uhr in Neustadt erwischt. Alle Betroffenen erwartet nun laut Polizeibericht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass das verbotswidrige Benutzen des Mobiltelefons beim Fahren immer noch zu einer der Hauptunfallursachen zählt.