2023 hat die Stadt neue Regeln für ihre Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge aufgestellt, um dort ein gutes Miteinander zu gewährleisten. Da es in der Europastraße 6 immer noch Probleme gibt, soll dort ein Sicherheitsdienst mithelfen. Bei einer Gegenstimme (Werner Kerth/FWG) hat der Hauptausschuss zugestimmt, diesen Auftrag an ein Unternehmen aus Frankfurt zu vergeben. Zwei Mitarbeiter sollen künftig werktags von 22 bis 6 Uhr sowie an den Wochenenden und Feiertagen ganztätig in der Unterkunft sein. Aufgaben sind, für Ruhe und Ordnung und die Einhaltung der Regeln zu sorgen. Werner Kerth begründete seine Ablehnung damit, dass „viele Selbstverständlichkeiten“ zu den Aufgaben des Sicherheitsdienstes zählten. Daher wolle er dafür keine 240.000 Euro ausgeben.

Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) sprach von „wiederkehrenden Problemen“ in der Unterkunft. Jetzt sei ein Punkt erreicht, wo man diese Aufgabe nicht mehr dem Hausmeister zumuten wolle. Denn dieser müsse „nachts ein höheres Risiko“ tragen. Rainer Grun-Marquardt (Grüne) und Clemens Stahler (CDU) unterstützten die Aussagen von Weigel: Es sei richtig, professionelles Personal zu beauftragen, zudem habe man eine Fürsorgepflicht gegenüber den städtischen Mitarbeitern.