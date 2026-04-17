In den Abendstunden überwacht ein Sicherheitsdienst die Haßlocher Gemeinschaftsunterkunft. Ob das noch gerechtfertigt ist, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Kaum ein Ort sorgt im Haßlocher Gemeinderat so verlässlich für Debatten wie die Gottlieb-Duttenhöfer-Straße 77. Seit 2018 dienen die Räume der ehemaligen Wichern-Werkstätten als Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete, ebenso wie für obdachlose Menschen.

Auch in der jüngsten Ratssitzung rückte die Einrichtung erneut in den Mittelpunkt. Anlass waren zwei Anfragen der AfD-Fraktion. In einer ersten Anfrage vom April vergangenen Jahres wollte sie wissen, wie viele Menschen in den von der Gemeinde vorgehaltenen Unterkünften leben, wer für Anmietung und Besichtigung zuständig ist, wer die Mietverträge unterzeichnet hat und ob sich eines der angemieteten Objekte ganz oder teilweise im Eigentum eines Gemeindebediensteten befindet.

Laut Verwaltung waren zum Zeitpunkt der Anfrage 279 Menschen in Unterkünften der Gemeinde untergebracht, aktuell sind es 307. Für Anmietung und Besichtigung seien die zuständigen Sachbearbeiterinnen verantwortlich. Die Mietverträge seien zunächst von Bürgermeister Tobias Meyer (CDU), inzwischen in der Regel vom Beigeordneten Ralf Trösch (SPD) unterzeichnet worden. Zudem bestätigt die Verwaltung, dass bei einem der angemieteten Objekte ein Eigentumsanteil eines Gemeindebediensteten bestehe. Dieser sei jedoch nicht Vertragspartner des Mietverhältnisses.

Hohe Kosten für Wachdienst

Politisch brisanter war der zweite Teil der Stellungnahme. Er ging auf eine weitere Anfrage der AfD aus dem Herbst vergangenen Jahres zurück. Darin verlangte die Fraktion eine Darstellung der Kosten der Gemeinschaftsunterkunft in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße 77. Thomas Stephan (AfD) begründete den Vorstoß damals mit dem Wunsch nach Transparenz. Man wolle die „nackten Zahlen“ sehen.

Dem Wunsch ist die Verwaltung nachgekommen und hat eine Kostenübersicht vorgelegt. Demnach standen 2024 Erträgen von rund 180.000 Euro Aufwendungen von etwa 336.000 Euro gegenüber. Unter dem Strich ergab sich damit ein Defizit von knapp 157.000 Euro. Für 2025 weist die vorläufige Rechnung laut Vorlage bislang ein leicht positives Ergebnis aus. Die Werte für das Haushaltsjahr 2025 seien jedoch nicht endgültig belastbar, da das Wirtschaftsjahr buchhalterisch noch nicht abgeschlossen sei, so die Verwaltung. Besonders ins Gewicht fällt dabei der Sicherheitsdienst, der zwischen 20 und 2 Uhr die Einrichtung überwacht. Dafür wurden 2024 gut 101.000 Euro verbucht, im laufenden Jahr bereits rund 117.000 Euro. Der Landkreis Bad Dürkheim übernimmt diese Kosten nach Angaben der Verwaltung nicht, weil er den Wachdienst als freiwillige Leistung der Gemeinde betrachte. Zugleich betont die Verwaltung, dass es sich nicht um eine Vollkostenrechnung handelt. Leistungen anderer Abteilungen, etwa der Bauverwaltung, des Ordnungsamts oder allgemeine Verwaltungskosten, seien darin nicht vollständig enthalten.

AfD: „Wachschutz ist sinnentleert“

Beigeordneter und Sozialdezernent Ralf Trösch bemühte sich um Einordnung. Die Zahlen seien „nicht hundertprozentig, aber von der Aussagekraft her relativ gut“. Mit Blick auf den Sicherheitsdienst sagte er vorsichtig: „Wenn wir gedanklich 130.000 Euro abziehen, kommen wir irgendwie auf eine schwarze Null.“ Da allerdings einzelne Kosten fehlten, bleibe offen, ob am Ende doch ein kleines Defizit stehe.

Für die AfD griff Peter Stuhlfauth die Zahlen scharf auf. Allein die Ausgaben für die Gemeinschaftsunterkunft seien ein „enormer Kostenpunkt“. Dem Gemeinderat warf er vor, sich der Debatte über Zahlen zu entziehen. Das Verhalten im Gremium erinnere ihn an Kinder, die sich die Augen zuhielten und glaubten, damit unsichtbar zu werden. „Hier soll man sich die Ohren zuhalten und dann sind die Kosten nicht sichtbar, aber die Realität spricht was ganz anderes.“ Der Wachschutz sei „sinnentleert“ und „unnötig“ argumentierte Stuhlfauth für eine Abschaffung des Sicherheitspersonals. Die Kosten für Sachschäden, die der Wachdienst verhindere, stünden in keinem Verhältnis zu den Ausgaben in Höhe von mehr als 100.000 Euro.

Beigeordneter Trösch erklärte, dass es auch in der Verwaltung Mitarbeitende gebe, die diese Einschätzung teilten, und erinnerte daran, dass es hierfür jedoch einen entsprechenden Beschluss des Gemeinderats benötige.

Weniger Vandalismus

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Daniel Mischon widersprach dem Vorwurf des Wegsehens. „Genau das ist es nämlich nicht“, sagte er. Die Einführung des Sicherheitsdienstes sei aus gutem Grund erfolgt, weil es zuvor „sehr große und viele Sachschäden“ gegeben habe und wiederholt Personen aufgetaucht seien, die nicht in der Unterkunft wohnten. Aus seiner Sicht müssten geringere Kosten durch weniger Sachbeschädigungen den Ausgaben für den Sicherheitsdienst gegenübergestellt werden. „Wir halten das nach wie vor für eine gute Idee“, betonte der Fraktionsvorsitzende.

Dass die Anzahl der Sachschäden zurückgegangen ist, bestätigte auch die zuständige Sachbearbeiterin Alina Fink. Der Wachdienst habe nicht nur Vandalismus eingedämmt, sondern auch illegale Beherbergungen deutlich reduziert. Im Jahr 2025 seien bislang Sachschäden von knapp 2700 Euro registriert worden, verursacht tagsüber. Zwar lasse sich durch den Wachdienst nicht alles verhindern, doch „ein Großteil der Sachbeschädigungen und Partys nachts fällt durch das Sicherheitspersonal weg“, so Fink. Ob sich der Sicherheitsdienst wirtschaftlich rechne, müsse noch einmal genauer geprüft werden.

Gemeinderätin Karin Alter-Hormes (Grüne) erinnerte daran, dass die Einrichtung nicht allein der Unterbringung von Geflüchteten dient, sondern auch für obdachlose Menschen vorgehalten wird. Nach Angaben von Alina Fink betreut die Gemeinde derzeit rund 120 Asylbewerber und 190 Obdachlose. Ukrainische Geflüchtete würden derzeit noch der zweiten Gruppe zugerechnet. Unter den Obdachlosen seien keineswegs nur Zugewanderte, sagte Fink. Rund 80 von ihnen seien Deutsche.

Der Gemeinderat hat die Informationen zur Kenntnis genommen.