Stehen Ampel- und Mastanlagen für Fahnen und Straßenleuchten im Stadtgebiet und den Weindörfern wirklich noch sicher? Das wird die Abteilung Tiefbau der Stadt genau prüfen. Dafür werden die Mitarbeiter am Dienstag, 11. April, ein Prüfgerät an jeden einzelnen Mast anschließen, das Rost- und Fundamentschäden erkennen kann. Pro Mast rechnet die Stadt mit etwa 15 Minuten Bearbeitungszeit.

Auf dem Prüfstand steht die Straßenbeleuchtung in 28 Straßen, darunter die Adalbert-Stifter-Straße und die Speyerdorfer Straße. Hinzu kommen Ampeln an sechs Standorten, unter anderem an den Kreuzungen Speyerdorfer-/Chemnitzer Straße sowie Hambacher Straße/Lochackerweg. Auch die Fahnenmaste an der K1/Ecke Altenschemel sowie am Globus-Kreisel werden kontrolliert. Laut Verwaltung können durch den Sicherheitscheck Schäden früh erkannt und beseitigt werden. Er findet regulär jedes Jahr statt.