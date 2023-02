Seit 1997 bilde die rheinland-pfälzische Polizei mit den Kommunen Sicherheitsberater sein. Sie sollen eine direkte Anlaufstelle sein und vor allem Senioren helfen, dass sie nicht zum Opfer von Trickbetrügern werden.

Das Telefon klingelt. Die ältere Neustadterin ist überrascht, dass sich ihre Enkelin meldet. Doch wenig später wird die Frau stutzig. Die Stimme der vermeintlichen Enkelin klingt so anders. Außerdem geht’s auch gar nicht um die Familie und den nächsten Besuch, sondern die Anruferin fordert Geld. Sie sagt, es gebe einen Notfall. Spätestens jetzt sollten die Alarmglocken schrillen, und die angerufene Seniorin sollte das Telefonat beenden. Die Szene beschreibt den klassischen Betrugsversuch mit der Enkeltrick-Masche.

Und da kommen die ehrenamtlichen Sicherheitsberater ins Spiel. Sie werden von der Polizei ausgebildet – der nächste Kurs findet am 24. und 25. April zentral für die Region bei der Stadtverwaltung in Landau statt. Experten der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz werden den Kursteilnehmern die aktuellen Entwicklungen bei Kriminalitätsphänomenen vorstellen und erläutern, wie man vor allem ältere Menschen sensibilisieren kann, nicht auf die Maschen von Straftätern reinzufallen.

Bewerbungen bis Anfang März

Für die Stadt Neustadt koordiniert Anika Jeffries den Bereich Sicherheitsberater. Sie hofft, dass sich Freiwillige melden und sich dann in der Kernstadt und in den Weindörfern als Ansprechpartner engagieren. „Die Aufgabe ist sehr wichtig“, betont sie. Interessenten können sich bis Anfang März melden. Für Sicherheitsberater gibt es nicht nur die zweitägige Schulungen, sondern auch regelmäßige Fortbildungen sowie aktuelle Informationen der Polizei. Die Sicherheitsberater sollen ein Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei sein und mithelfen, dass Kriminelle mit ihren Tricks möglichst selten erfolgreich sind. „Daher ist es wichtig, dass wir bei Sicherheitsberatern immer wieder Nachwuchs finden“, so Jeffries.

Info

Wer sich für eine Tätigkeit als Sicherheitsberater interessiert, kann sich bei der Stadtverwaltung Neustadt bei Anika Jeffries melden: Telefon 06321 855-1401, E-Mail anika.jeffries@neustadt.eu. Anmeldeschluss ist der 3. März.