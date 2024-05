Die Gemeinde hat mit Ursula Schulz und Karl-Heinz Reuter erstmals zwei ehrenamtliche Sicherheitsberater für Senioren.

Die Sicherheitsberater für Senioren verfolgen das Ziel, das Sicherheitsgefühl älterer Menschen in unserer Gemeinde zu stärken und ihnen mehr Sicherheit durch Aufklärung und Beratung zu bieten. Dabei geht es unter anderem um Prävention gegen Delikte wie dem Enkeltrick und Haustürgeschäften sowie um vorbeugende Maßnahmen gegen Diebstahl, Raub, Überfälle, Wohnungseinbruch und Betrug.

Bürgermeister Tobias Meyer betont die Bedeutung dieser Initiative: „Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Senioren liegen uns am Herzen. Durch die Mithilfe der ehrenamtlichen Sicherheitsberater sollen unsere älteren Mitbürger weiter geschützt und unterstützt werden.“

Ursula Schulz und Karl-Heinz Reuter, der auch stellvertretender Vorsitzender im Seniorenbeirat ist, wurden in einem zweitägigen Grundkurs von Fachleuten der Polizei im Zentrum Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ausgebildet. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei unterstützen sie auf Anfrage Vereine, Institutionen, Arbeitskreise oder Einzelpersonen in allen sicherheitsrelevanten Fragen.

Die beiden Sicherheitsberater stehen allen interessierten Bürgern zur Verfügung und können wertvolle Tipps und Informationen zu verschiedenen Sicherheitsfragen geben, wie etwa zum richtigen Schutz von Wohnung und Haus, zum Umgang mit dubiosen Anrufen, E-Mails und Briefen, zum Schutz vor Abzockern und Trickdieben sowie zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr.