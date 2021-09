Die 40. Critical Mass-Fahrraddemo startet am Freitag, 10. September, um 17 Uhr vorm Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG) in der Landwehrstraße 22 zum Thema „Sicherer Schulweg im Stadtteil Böbig“. An den Vorbereitungen waren Schüler und Lehrerin der Zukunfts-AG im KRG beteiligt.

Schon vor den Sommerferien wurde die Aktion „Sicherer Schulweg“ gestartet, bei der Schüler gefährliche und unangenehme Stellen auf ihrem Schulweg mit dem Fahrrad über einen QR-Code eingeben konnten.

Vom KRG aus fährt die Critical-Mass-Fahrraddemo durch die Innenstadt – mit einem Abstecher zu Fuß durch die untere Fußgängerzone – und endet wieder am KRG. Dort wird es gegen 17.45 Uhr eine Abschlusskundgebung geben. Zu Beginn und zur Abschlusskundgebung gilt die Maskenpflicht, die Teilnehmenden sollen darüber hinaus die Abstandsregeln einhalten.