Die Initiative „Seebrücke – Lokalgruppe Neustadt“ veranstaltet am heutigen Samstag um 10.30 Uhr die Kampagne „Flagge zeigen für mehr Menschenwürde“ mit dezentralen Mahnwachen entlang der Martin-Luther-Straße in Neustadt. Die Gruppe verzichtet wegen der Corona-Lage auf eine Versammlung. Sie fordert die politisch Verantwortlichen in Neustadt auf, sich wie 239 Kommunen in Deutschland zum „Sicheren Hafen“ für geflüchtete Menschen zu erklären. Laut Organisator Matthias Lambrich konnten mehrere Neustadter Kirchengemeinden und weitere Einrichtungen und Ladeninhaber als Unterstützer gewonnen werden. Sie werben durch ein Banner oder ein Plakat für die Aufnahme von Geflüchteten.

Wer sich beteiligen möchte, findet weitere Infos auf der Facebook-Seite der Regionalgruppe Seebrücke Neustadt oder per E-Mail an neustadt-weinstraße@seebrücke.org.