Zum ersten Mal in Deutschland – und dann gleich in Neustadt. Shovelin Stone, die Band aus Colorado/USA zeigte sich begeistert vom Publikum, das, so Sänger und Gitarrist Makenzie Willox, der Musik konzentriert zuhört und gerne aus sich rausgeht.

Willox ist nicht nur der Frontmann von Shovelin Stone, sondern auch der alleinige Songschreiber. „Colorado Roots Music“ nennen er und seine drei Mitstreiter, Banjospieler Zak Thrall, Bassist