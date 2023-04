Einen Nationalpark, ein Unesco-Biosphärenreservat und sieben Naturparke gibt es in Rheinland-Pfalz. Zusammen nehmen diese unter dem Begriff „Nationale Naturlandschaften“ subsumierten und in einem gleichnamigen Verband zusammengeschlossenen Großschutzgebiete rund 32 der Landesfläche ein. Welche Bedeutung diese haben und wie man sie im Alltag oder in der Freizeit erleben kann, zeigt jetzt eine von der Landeszentrale für Umweltaufklärung in Mainz konzipierte Wanderausstellung, die von kommenden Montag an in der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt Station macht. Auf 16 großformatigen Fotoleinwänden stellt sie zehn Kinder, Frauen und Männer aus allen „Nationalen Naturlandschaften“ zwischen Westerwald, Eifel und Pfälzerwald vor, die mit ihrem Engagement und durch das Nutzen regionaler Angebote einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der Biodiversität leisten. Die Repräsentantin für das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ist Anne Laux aus Eußerthal die mit ihren Ziegen und Schafen als tierischen Landschaftspflegern in ihrer Freizeit zur Erhaltung des „Offenlandes“ und damit des vielseitigen und artenreichen Landschaftsmosaiks der Region beiträgt. Sie ist gleichzeitig Kollegin im Team des Biosphärenreservats. Begleitet werden die Portraits von großformatigen Landschaftsfotoleinwänden, die die Schönheit der Schutzgebiete hautnah erlebbar machen sollen. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Montag, 17. April, um 17 Uhr im Großen Sitzungssaal der SGD Süd, Friedrich-Ebert-Straße 14, statt. Friedericke Weber, die Direktorin des Biosphärenreservates Pfälzerwald, führt ins Thema ein. Die Schau ist danach bis 28. April montags bis donnerstags 8-16 Uhr und freitags 8-12 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.